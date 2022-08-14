جامعة القاهرة تفتح باب التقدم لسكن الطلاب.. الشروط والخطوات

جدة - نرمين السيد - كما أعلنت الجامعة، فتح التقديم للطلاب المستجدين ابتداء من يوم 20 أغسطس وينتهى فى 20 سبتمبر 2022.

ونوهت جامعة القاهرة، قبل البدء فى التسجيل التأكد من رابط استمارة الزهراء الخاصة بجامعة القاهرة وليس جامعة أخرى وإرفاق QR لرابط الاستمارة كزيادة تأكيد.

خطوات التقدم للسكن بالمدن الجامعية:-

الخطوة الأولى، ادخل على الرابط التالى http://www.hostel.cu.edu.eg/studentapplications وقم بملء استمارة التقديم الإلكترونية بجامعة القاهرة.

بالنسبة للكود المطلوب يمكن الحصول عليه من على كارنية الإقامة للعام السابق أو من الموقع https://www.mycuid.cu.edu.eg/

بالنسبة لكلمة المرور: هو رقم سرى من اختيارك بحد أدنى 4 حروف أو أرقام ويسهل تذكره لتتمكن من فتح الاستمارة مرة أخرى أى وقت.

الخطوة الثانية، تحميل الملف الورقى الخاص بالمدن من الموقع السابق من الجانب الأيمن

- ادخل على إرشادات التقدم والإقرارات

- ثم اختر جامعة القاهرة واضغط عرض التعليمات

- قم بتحميل الملف الخاص بحالتك وطباعته ثم استيفاء اختامه من بلدك

الخطوة الثالثة، رفع الملف إلكترونيا إلى موقع مراجعة الملفات بعد تحويلهم إلى صيغة pdf

الموقع https://eservices.cu.edu.eg/

الأوراق المطلوبة:-

استمارة التقديم الالكترونية - الملف الورقى الخاص بالمدن الذى قمت بتحميله بعد استيفاء اختامه - وصل كهرباء أو مياه أو تليفون أو أى إثبات سكن – صورة البطاقة للطالب وولى الأمر – صورة شخصية رسمية – الفيش - صورة بطاقة الضامن

سيتم الاكتفاء بالملف الإلكترونى ولا داعى لإحضار الملف الورقى ويجب الانتباه أنه فى حالة نقص أو عدم وضوح الملف الإلكترونى سيسقط حقك فى السكن، وفى حالة ثبوت أى تلاعب فى الأوراق المرفوعة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لذلك.

وأوضحت الجامعة، أنه لن يتم قبول الصور الشخصية غير الرسمية، لذلك ينصح باستخدام موقع https://www.ilovepdf.com/ar لتحويل صور أوراق الملف إلى صيغة .pdf