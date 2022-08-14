بتخفيضات 50%.. التموين: 1800 محل تشارك فى الأوكازيون الصيفى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن عدد المحال التى شاركت فى الأوكازيون الصيفى ‏حتى الآن بلغ 1800 محل متنوع، ما بين محال ‏ملابس، وأدوات منزلية، ومحلات أحذية.





وأضاف أن نسب التخفيضات فى المحال التجارية بالأوكازيون ‏تساهم فى زيادة القوة الشرائية للمواطن وتتيح له شراء كافة ‏احتياجاته من السلع، مشيرا إلى أنه وجه مديريات التموين وقطاعات ‏الرقابة بالوزارة بالمرور الدائم على المحال المشاركة للتأكد ‏من جودة السلع المعروضة والالتزام بوضع الأسعار على ‏السلع المباعة قبل وبعد التخفيضات.‏ وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه من ‏المتوقع وصول عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون إلى ‏‏3500 محل تجارى، مشيرا إلى أن الأوكازيون يساهم فى ‏تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير احتياجات المواطن من ‏السلع بنسب تخفيضات تتفاوت ما بين الــ 30% وتصل إلى ‏الــ 50%. وأكد أحمد ابو الفضل، مدير عام العلامات التجارية، أن عدد ‏المحاضر التى تم تحريرها عبر المرور على المحال لمتابعة التزامها من عدمه بلغ 171 محضرا.

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