«الأزهر للفتوى» يعقد ملتقاه الثانى بشأن فقه الاستثمار والاقتصاد.. غدا

جدة - نرمين السيد - ينظم مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، الملتقى الفقهى الثانى بعنوان "فقه الاستثمار والاقتصاد ـ التأصيل الإفتائى واستشراف المستقبل"، وذلك غدا الإثنين بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.





يناقش الملتقى الفقهى الثانى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية منهجية صناعة الفتوى فى قضايا الاستثمار والمستجدات الاقتصادية، ويحاضر فيه حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء، كما يناقش دور الاجتهادات الفقهية فى دعم التنمية والاستثمار، ويحاضر فيه على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء. كما يناقش الملتقى دور الاقتصاد السلوكى فى ضوء النصوص الشرعية، ويحاضر فيه عطا السنباطى، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

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