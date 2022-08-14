فوزى السودة يتابع تطوير مستشفى الأحرار التعليمى فى الزقازيق

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، ورافقه الدكتور وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتورة جيهان عامر مدير مستشفى الأحرار التعليمى.





وتفقد رئيس الهيئة بتفقد أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، وأهمها مركز علاج الأورام والعلاج الإشعاعى واطمئن على سير العمل به، ووجه بضرورة الانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة، واجتمع برؤساء الأقسام بالمستشفى لمناقشتهم فى معدلات الأداء وضرورة تخفيف الأعباء عن المرضى المترددين على المستشفى بأقسامها المختلفة، وسرعة تقديم الخدمة الطبية لهم، كما كرم الأطباء الحاصلين على درجة الدكتوراة مؤخرا من العاملين بالمستشفى، وحرص على تهنئتهم والتأكيد على انعكاس هذا التفوق على الارتقاء بالخدمة الصحية داخل المستشفى.

من جانبه، أجرى الدكتور وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة، جولة تفقدية بالمستشفى وتابع فيها سير العمل بجميع الأقسام، والاطمئنان على الخدمة المقدمة للمرضى بقسم الاستقبال ووحدة العناية المركزة وعناية القلب، وقسم الكلى الصناعى.

وحرص على التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع الأقسام، وشدد على ضروة تنفيذ إستراتيجية الهيئة فى التدريب والبحث العلمى والتعليم الطبى المستمر للأطباء بكافة تخصصاتهم وكل الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى.

يأتى ذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتطوير الإنشاءات والتجهيزات الطبية بجميع وحداتها، والمتابعة المستمرة لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ، من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة داخل وحداتها.