نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو موعد تنسيق المرحلة الثانية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثانية منذ أن ظهرت نتيجة الثانوية العامة منذ بضعة أيام، وبدأ سباق تنسيق الجامعات، حيث بدأ التقديم للمرحلة الاولى للتنسيق تبعا للشرائح التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي، ويتابع الطلبة بقلق بالغ موعد تنسيق المرحلة الثانية التي يمكن اعتبارها من أكثر الشرائح عددا بالنسبة للطلبة، وسوف نعرض لكم كافة التفاصيل فتابعونا.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2022

من المقرر أن يتم إغلاق المرحلة الاولى من تنسيق الثانوية العامة يوم غد الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022، على أن تنطلق تنسيق ثاني مراحل التنسيق خلال 72 ساعة من ظهور تنسيق المرحلة الأولى، وذلك تبعا لما ذكرته مصادر بوزارة التعليم العالي، حيث ستكون المرحلة الثانية من أكبر المراحل بالنسبة لأعداد الطلبة المقرر لهم التسجيل، على أن يتم فتح باب التسجيل في التنسيق لمدة 5 أيام، ويكون من حق الطالب تسجيل 75 رغبة.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثانوية العامة 2022

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الخاص بالتنسيق الإلكتروني.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به في المكان المخصص لذلك.

يقوم الطالب بإدخال الرغبات بالترتيب مع مراعاة القواعد الخاصة بالتوزيع الجغرافي والإقليمي.

أخطاء يجب تجنبها خلال إدخال رغبات التنسيق

من أهم الأخطاء التي يجب الانتباه لها خلال القيام بإدخال الرغبات نذكر لكم:

يجب الانتباه إلى ضرورة إدخال كافة الرغبات المتاحة أمام الطالب، لأنه في حالة عدم القيام بذلك فلن يتم قبول الاستمارة الخاصة بالطالب.

اختيار كليات بعيدة لا تقع في النطاق الجغرافي للطالب على الرغم من وجود ما يماثلها في اماكن قريبة.

يجب ان يقوم الطالب باختيار الكليات الموجودة في النطاق الجغرافي أولا.

عدم حفظ الرغبات بعد القيام بترتيبها، يتسبب في إلغاء الاستمارة الإلكترونية وفي هذه الحالة يجب على الطالب القيام بتعبئتها من جديد.

وبهذا نكون قد قمنا معكم بعرض كافة التفاصيل الخاصة ب تنسيق المرحلة الثانية وموعده وخطوات التقديم في هذه المرحلة، وسوف نتابع معكم نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فور ظهورها، وأهم الكليات المتاحة للطلبة في المرحلة الثانية، حتى يمكن للطلبة القيام بترتيب رغباتهم.