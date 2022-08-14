مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد وترويج العملات الوطنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد وترويج العملات الوطنية.. وإستكمالاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى ومديرية أمن القاهرة فى ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) لحيازته (عملات وطنية مقلدة – كمية من مخدر الآيس) وبمواجهته أقر بسابقة شرائه المبالغ المالية المضبوطة بحوزته مقابل مبلغ مالى صحيح من أحد الأشخاص ، والذى يدير صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى القائم على إدارة تلك الصفحة المشار إليها ، (مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) وقيامه بإنشاء وإدارة تلك الصفحة لترويج العملات الوطنية المقلدة مقابل مبالغ مالية صحيحة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ، وبحوزته (عدد من العملات الوطنية المقلدة من فئات مختلفة– هاتف محمول" بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تُشير لنشاطه الإجرامى– الصفحة الإلكترونية التى يقوم من خلالها بعرض العملات المقلدة)..وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وتحصله على العملات المقلدة من (أحد الأشخاص) تعرف عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" نظير حصوله على عمولة .. وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه ("يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) ، وبحوزته (مبالغ مالية مقلدة من عدة فئات مختلفة – بعض الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد والتزوير – هاتف محمول) ..، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.