وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يترأسان لجنة مشروعات إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - "فؤاد" و "الأنصاري" يتفقان على المتابعة الدورية للتأكد من تنفيذ مشروعات إعاداة التوازن

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة ما تم تنفيذه بمشروعات إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والزراعة، والري والإسكان، والهيئة الهندسية، وجهاز تنمية البحيرات و الثروة السمكية، وقيادات وزارة البيئة.

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، محاور مشروعات إعادة التوازن لبحيرة قارون، الذى يتضمن العمل فى ثلاث مسارات أساسية، لإعادة إحيائها مع تطويرها من خلال إقامة مشروع استخراج الأملاح، وحل مشكلة الصرف الصحي علي البحيرة، وذلك من خلال وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع المشروعات الخاصة ببنك إعادة الإعمار الاوروبي، ليتم إدخال الصرف للقرى بدلاً من الصرف على البحيرة والمصارف المؤدية لها، وأخيراً حل مشكلة الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم و الذى يرتكز على إنشاء محطة جديدة وقد تم طرحها بالفعل.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أنه تم تنفيذ العديد من خطط الإصحاح البيئي بالمنشأت الصناعية التى تصرف على بحيرة قارون ، وذلك من خلال تنفيذ وحدات معالجة واستخدام مياه الصرف. حيث تم الانتهاء من تنفيذ ١١ خطة اصحاح بيئي تتضمن وقف مياه الصرف الصناعي من خلال اعادة استخدامها كاملة مرة اخري في العملية الانتاجية خاصة في مصانع الورق والكرتون التي كانت تمثل اهم مصادر الحمل البيئي على البحيرة.

وأكدت وزيرة البيئة، على أهمية مشروع إعادة التوزان لبحيرة قارون والذى يعد نموذجاً للتوافق بين البيئة والاستثمار، وأن حماية البيئة لا تتعارض مع الاستثمار بل هو أساس لتعظيم الفوائد على المستوى القومى، مشيرة إلى ضرورة متابعة أعمال تلك المشروعات، ومدى توافقها بالخطط الزمنية المتفق عليها، بما يساهم فى تحقيق التنمية والتطوير على كافة المحاور للارتقاء بمحافظة الفيوم .

ومن جانبه، أستعرض الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الإجراءات التى تم اتخاذها لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، لإحيائها وإعادتها لسابق عهدها، كونها مصدراً مهماً للدخل لغالبية أبناء المحافظة، مشيراً إلى الانتهاء من إجراءات إقامة المصنع الجديد للشركة المصرية لاستخراج الأملاح والمعادن "إميسال"، بالاضافة الى اعداد المقايسات الخاصة لتوصيل المرافق وربط المصنع بالطريق الشمالي.

وأضاف محافظ الفيوم، أن من ضمن الاجراءات تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحى بكوم أوشيم، حيث تم دراسة معايير المياه الداخلة إليها وتحديد تكنولوجيا المعالجة، والتصميمات الإنشائية، بطاقة تصميمية 19000م3، وتم اتخاذ إجراءات الطرح، بالاضافة الى تقنين أوضاع المصانع بالمنطقة الصناعية للتخلص الأمن من الصرف الصناعي، وكذا العمل لإنهاء التصميمات المطلوبة للبدء فى تنفيذ محطات الصرف الصحى، الممولة من القرض الأوروبي، والتى تشمل هدم وإعادة بناء عدد 5 محطات معالجة، إضافة لتوسعة عدد 4 محطات معالجة.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه يجرى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، والتى تتم من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لعدد 10 محطات، لافتا الى الانتهاء من أعمال تكريك وتوسعة بحر يوسف بطول 288كم، لزيادة منسوب المياه العذبة الواصلة لبحيرة قارون، كما تم تطهير ترع ومصارف بطول 800 كم، وكذا الانتهاء من تبطين وتأهيل ترع بطول 103,32 كم.

وأكد محافظ الفيوم، أن المشروعات التى يتم تنفذها لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، في إطار تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بكافة البحيرات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن أعادة بحيرة قارون لسابق عهدها يمنح فرصة أكبر للاستثمار السياحى والاستزراع السمكى، بما يعود بالنفع على أبناء محافظة الفيوم.

وفي السياق نفسه، استعرض ممثلوا الجهات المشاركة بالاجتماع، الموقف التنفيذى لما تقوم به جهاتهم من مشروعات، وأسباب تغيير الجداول الزمنية فى بعضها، وما وصلت إليه الخطط التنفيذية، والوضع الراهن للبحيرة، واتفق الحضور على عقد اجتماع الأسبوع القادم لمتابعة بعض بنود الخطط التنفيذية للمشروعات.