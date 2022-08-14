ياسمين فؤاد: الانتهاء من 11 خطة إصحاح بيئى لإنقاذ بحيرة قارون

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه تم الانتهاء من تنفيذ 11 خطة إصحاح بيئى تتضمن وقف مياه الصرف الصناعى من خلال إعادة استخدامها كاملة مرة أخرى فى العملية الإنتاجية، خصوصا فى مصانع الورق والكرتون التى كانت تمثل أهم مصادر الحمل البيئى على البحيرة.

جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة ما تم تنفيذه بمشروعات إعادة التوزان البيئى لبحيرة قارون، من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، وممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والزراعة، والرى والإسكان، والهيئة الهندسية، وجهاز تنمية البحيرات و الثروة السمكية، وقيادات وزارة البيئة.

واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، محاور مشروعات إعادة التوازن لبحيرة قارون، الذى يتضمن العمل فى ثلاث مسارات أساسية، لإعادة إحيائها مع تطويرها من خلال إقامة مشروع استخراج الأملاح، وحل مشكلة الصرف الصحى على البحيرة، من خلال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع المشروعات الخاصة ببنك إعادة الإعمار الأوروبى، ليتم إدخال الصرف للقرى بدلاً من الصرف على البحيرة والمصارف المؤدية لها، وأخيراً حل مشكلة الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم والذى يرتكز على إنشاء محطة جديدة وقد تم طرحها بالفعل.

وشددت الوزيرة على أهمية مشروع إعادة التوزان لبحيرة قارون والذى يعد نموذجاً للتوافق بين البيئة والاستثمار، وأن حماية البيئة لا تتعارض مع الاستثمار بل هو أساس لتعظيم الفوائد على المستوى القومى، مشيرة إلى ضرورة متابعة أعمال تلك المشروعات، ومدى توافقها بالخطط الزمنية المتفق عليها، بما يساهم فى تحقيق التنمية والتطوير على كل المحاور للارتقاء بمحافظة الفيوم.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، الإجراءات التى تم اتخاذها لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، لإحيائها وإعادتها لسابق عهدها، كونها مصدراً مهماً للدخل لغالبية أبناء المحافظة، مشيراً إلى الانتهاء من إجراءات إقامة المصنع الجديد للشركة المصرية لاستخراج الأملاح والمعادن "إميسال"، بالإضافة إلى إعداد المقايسات الخاصة لتوصيل المرافق وربط المصنع بالطريق الشمالى.

وأضاف محافظ الفيوم، أن من ضمن الاجراءات تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى بكوم أوشيم، حيث تمت دراسة معايير المياه الداخلة إليها وتحديد تكنولوجيا المعالجة، والتصميمات الإنشائية، بطاقة تصميمية 19000م3، وتم اتخاذ إجراءات الطرح، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع بالمنطقة الصناعية للتخلص الأمن من الصرف الصناعى، وكذا العمل لإنهاء التصميمات المطلوبة للبدء فى تنفيذ محطات الصرف الصحى، الممولة من القرض الأوروبى، والتى تشمل هدم وإعادة بناء 5 محطات معالجة، إضافة لتوسعة 4 محطات معالجة.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه يجرى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، والتى تتم من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لـ10 محطات، لافتا إلى الانتهاء من أعمال تكريك وتوسعة بحر يوسف بطول 288كم، لزيادة منسوب المياه العذبة الواصلة لبحيرة قارون، كما تم تطهير ترع ومصارف بطول 800 كم، وكذا الانتهاء من تبطين وتأهيل ترع بطول 103,32 كم.

وأكد المحافظ أن المشروعات التى يتم تنفذها لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، فى إطار تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بكل البحيرات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن أعادة بحيرة قارون لسابق عهدها يمنح فرصة أكبر للاستثمار السياحى والاستزراع السمكى، بما يعود بالنفع على أبناء محافظة الفيوم.

وفى السياق نفسه، استعرض ممثلو الجهات المشاركة بالاجتماع، الموقف التنفيذى لما تقوم به جهاتهم من مشروعات، وأسباب تغيير الجداول الزمنية فى بعضها، وما وصلت إليه الخطط التنفيذية، والوضع الراهن للبحيرة، واتفق الحضور على عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة بعض بنود الخطط التنفيذية للمشروعات.