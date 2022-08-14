جدة - نرمين السيد - وتضمنت عدد من الفعاليات الترفيهية لأبناء الجمعيات الخيرية ومكتبة مصر العامة، بمشاركة مجتمعية من مستأجرى الشاطئ، واستهدفت تلك المبادرة تقديم جميع سُبل الدعم النفسى والرعاية لذوى الهمم، وذلك فى إطار توجيهات الدولة بتفعيل ذلك وتعزيز آليات دمجهم بالمجتمع. جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاطئ النخيل برأس البر يحتضن فعالية ترفيهية لذوى الهمم (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.