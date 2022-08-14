رفع 290 طن قمامة فى حملة موسعة للنظافة بالمنصورة (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه تم رفع 290 طن قمامة و30 طن أتربة، من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية بمشاركة 92 معدة تابعة لجهاز نظافة وتجميل المنصورة.

من جانبه أكد المحاسب نادر محى الدين، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، استمرار التنسيق لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع المخلفات بعد رفعها أولا بأول.