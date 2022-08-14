رفع كفاءة شبكات ومحولات الكهرباء باستمرار لدعم القرى والمدن بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين إن أعمال الصيانة ورفع كفاءة شبكات ومحولات الكهرباء مستمر يوميا بقرى ومدن المحافظة، موضحا أنه يتم فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق لاستمرار أعمال الصيانة حتى تكون الشبكات جاهزة، مناشدا المواطنين التعاون مع فرق الصيانة فى هذا الأمر.





وأضاف المحافظ، فى بيان اليوم الأحد، أن غرفة العمليات بكفر الشيخ، وشركة الكهرباء أعلنا عن فصل التيار الكهربائى عن عدد من المغذيات بمراكز مطوبس وقلين وكفر الشيخ وسيدى سالم، وقلين وبلطيم، وفوه، ودسوق، والعديد من المناطق الأخرى لأعمال الصيانة اليوم من الساعة التاسعة والربع صباحا حتى الساعة الثانية مساء الغد.

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