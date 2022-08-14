التعديلات الوزارية تتصدر اهتمامات الصحف اليوم

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "فى جلسة طارئة بناء على دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. مجلس النواب يوافق على تعديل وزارى يشمل 13 حقيبة فى حكومة مدبولي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس النواب وافق، خلال جلسته الطارئة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بالأغلبية على التعديل الوزارى الوارد فى كتاب رئيس الجمهورية الذى تضمن 13 حقيبة وزارية، أبرزها: التعليم والصحة والتعليم العالى والموارد المائية والرى والهجرة والسياحة والطيران المدني.

وأضافت الصحيفة أن كتاب رئيس الجمهورية تضمن ترشيح كل من الدكتور رضا السيد حجازى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهانى عاطف سويلم لوزارة الموارد المائية والري، والدكتور خالد عبدالغفار لوزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد أحمد عاشور لوزارة التعليم العالي، وسهى سمير ناشد لوزارة الهجرة، وأحمد عيسى طه لوزارة السياحة والآثار، وأحمد سمير صالح لوزارة التجارة والصناعة، والفريق محمد عباس حلمى هاشم لوزارة الطيران المدني، وحسن محمد حسن شحاتة لوزارة القوى العاملة، ونيفين يوسف الكيلانى لوزارة الثقافة، واللواء هشام عبد الغنى آمنة لوزارة التنمية المحلية، ومحمود مصطفى كمال عصمت لوزارة قطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين لوزارة الإنتاج الحربي.

وتحت عنوان "الرئيس يشكر الوزراء الذين أنهوا مهمتهم بالحكومة"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدم بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين انهوا مهمتهم، معرباً عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة بديلا عنهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى كتب - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" - "دعوت مجلس النواب للانعقاد؛ لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التى تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومى فى بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى تساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري، والذى نعمل جميعاً من أجله".

ومن جانبها، أبرزت صحيفة "الجمهورية" تصريحات عدد من الوزراء الجدد، عقب موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري، حيث قال النائب أحمد سمير، الذى تولى منصب وزير التجارة والصناعة، إن الشباب أمامهم فرصة لتولى المناصب وأن ينالوا جزاء جهدهم.. مضيفا "أتمنى أن أكون على قدر المسئولية، قضيت فى مجلس النواب 7 سنوات، وتعاونا بقدر الإمكان، لكى نستطيع إصدار منتج جيد لنقوم بدورنا على أكمل وجه".

ومن جانبه، أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة الجديد - فى أول تصريح له - أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة مصر وأنه لشرف كبير أن تضع القيادة السياسية ثقتها فيه وتوليه منصب وزير القوى العاملة قائلا" لذلك لن أخون هذه الثقة وسأثبت بإذن الله أنى على قدرها، وسأبذل قصارى جهدى لدفع عجلة الانتاج وتحقيق التوازن فى سوق العمل لزيادة معدل التنمية فى المرحلة القادمة".

وأشار شحاتة إلى أن العالم كله فى هذه الأيام وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتى نتج عنها مشاكل كثيرة فى الأسعار والانتاج يعيش ظروفا صعبة.. مضيفا "الحمد لله.. القيادة السياسية الحكيمة استطاعت أن تعبر هذه الأزمة العالمية بحكمة وحذر، لذلك أتمنى أن أكون عونًا للقيادة السياسية والعمال ورجال الأعمال فى عبور هذه المرحلة".

وفى الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "المركزي: فجوة النقد الأجنبى تتجه للانتهاء.. وقادرون على سداد أقساط الديون الخارجية".. نقلت صحيفة "الأهرام" تصريحات لجمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزى المصري، والتى أكد خلالها، أن فجوة النقد الأجنبى تتجه الى الانتهاء، حيث انخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار فى شهر فبراير الماضى إلى 400 مليون دولار فقط فى يوليو الماضى بفضل قرارات البنك المركزى لتنظيم الاستيراد.

وأضاف أنه لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزى بعمل تخفيض ذى قيمة فى أسعار الصرف خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن البنك المركزى المصرى بقيادة المحافظ طارق عامر يعمل على حماية ودائع المواطنين والتى تصل قيمتها فى القطاع المصرفى إلى 9 تريليونات جنيه من خلال تطبيق قواعد صارمة ومشددة.

ومن ناحية أخرى، ذكر التقرير الشهرى الصادر عن البنك المركزي، أن إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى ارتفع خلال أبريل الماضى بنحو 70 مليار جنيه؛ ليبلغ 3.418 تريليون جنيه مقابل 3.348 تريليون جنيه فى الشهر السابق.

ووفقا للتقرير فقد بلغ حجم القروض الممنوحة للحكومة 1.286 تريليون جنيه، منها 872.07 مليار جنيه بالعملة المحلية، و414.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالى القروض غير الحكومية؛ ليصل إلى 2.131 تريليون جنيه، منها 1.865 تريليون جنيه بالعملة المحلية.

وفى صحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "افتتاح محطة سكك حديد مصر فى بشتيل نهاية العام"، ذكرت الصحيفة أن وزير النقل الفريق كامل الوزير أجرى جولة تفقدية لمتابعة التقدم فى معدلات تنفيذ وإنشاء محطة سكك حديد مصر العملاقة فى بشتيل بالجيزة.

وأوضحت الصحيفة، أن كامل الوزير تفقد مبنى المحطة الرئيسى والمقام على مساحة 31 ألف متر مربع والمكون من دور بدروم جراج ودور أرضى وعدد 2 دور متكرر، ويشمل المبنى (4) أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلى بعدد 6 خطوط منها خطان لـ (أسوان / إسكندرية)، بالاضافة إلى (4) خطوط للقطارات المنتهية فى المحطة والقادمة من الوجه القبلي.

كما تفقد الوزير أعمال إنشاء (3) أرصفة بعدد (4) خطوط سكك لخط المناشي، وكذا أعمال إنشاء سكك حوش المحطة وربط سكك الورش بالسكك الطوالى (أسوان/ إسكندرية - المناشى - البضائع)، حيث يبلغ إجمالى أطوال السكك الحديدية بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاحا، كما يشمل الدور الأرضى جزءا تجاريا ضمن مول تجارى متكامل بالدورين (الأول والثاني)، وأماكن إدارية بالدور الأرضى خاصة بالعاملين فى المحطة، بالإضافة إلى 48 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى للمحطة، كما تفقد الدورين الأول والثانى للمحطة واللذين يضمان محلات تجارية ومناطق استثمارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير تابع أعمال تنفيذ الورش المختلفة مثل ورشة صيانة عربات القطارات والتى تشمل 12 سكة وورشة صيانة الجرارات والتى تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات، بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ عدد 2 نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج من محور الفريق كمال عامر ولربط جراج المحطة بالمحور وعدد 2 نفق سيارات باتجاه شارع السودان ونفق للمشاة لربط الشارع بجراج المحطة.