جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية ، حار رطب على باقى الأنحاء.





ويكون هناك نشاط للرياح أحيانا على أن يكون الجو مشمسا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وأكد خبراء الطقس أن ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2: 4) درجة مئوية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقع اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 25 الاسكندرية 32 25 وادى النطرون 35 25 طنطا 34 25 شبين الكوم 35 25 دمنهور 34 24 بلطيم 31 25 مطروح 31 24 السلوم 31 22 سيوة 37 22 بورسعيد 32 25 دمياط 31 25 الزقازيق 35 25 المنصورة 35 26 الاسماعيلية 36 26 السويس 36 25 العريش 32 24 رفح 31 23 رأس سدر 36 25 نخل 34 20 نويبع 37 27 طابا 34 26 كاترين 33 19 الطور 35 27 شرم الشيخ 38 29 الغردقة 37 29 مرسى علم 38 30 الفيوم 37 25 بنى سويف 37 25 المنيا 37 25 أسيوط 38 25 سوهاج 38 27 قنا 41 28 الأقصر 41 29 أسوان 41 29 ادفو 41 30 أبوسمبل 40 30 الوادى الجديد 40 25 شلاتين 38 30 ابو رماد 37 29 حلايب 35 28 رأس حدربة 34 27

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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