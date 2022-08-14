إغلاق 16 ورشة و21 محلا لمخالفة مواعيد الإغلاق وترشيد الكهرباء بالمحلة

وقال الجروانى، إنه تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية يتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية، وتحقيق الانضباط التام.
وأضاف أنه تم الليلة غلق 16 ورشة و21 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الغلق، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 28 محلا تجاريا، لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
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