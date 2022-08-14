إغلاق 16 ورشة و21 محلا لمخالفة مواعيد الإغلاق وترشيد الكهرباء بالمحلة

جدة - نرمين السيد - أكد وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.





وقال الجروانى، إنه تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية يتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية، وتحقيق الانضباط التام.

وأضاف أنه تم الليلة غلق 16 ورشة و21 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الغلق، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 28 محلا تجاريا، لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.