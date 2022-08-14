الكهرباء توجه نصائح للمواطنين لترشيد الاستهلاك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت يوسف، فى مداخلة لها، عبر برنامج "من مصر"، على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، إنه يجب خفض درجة حرارة غسالات الأطباق والملابس لتوفير استهلاك الكهرباء، هذا إلى بعض الأجهزة الكهربائية الأخرى.

وأوضحت، أنه يجب تطبيق تعليمات ترشيد الاستهلاك داخل المنزل من خلال التعامل الصحيح مع أجهزة التكييف الصحيح وتثبيته على درجة حرارة لا تقل عن 25 درجة مئوية، وكل خفض فى درجة حرارة واحدة يوفر 3% من فاتورة الكهرباء.