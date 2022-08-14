نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 moss.gov.eg وبحث حالة الطلب أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تعرف كيفية التسجيل لبطاقة الخدمات المتكاملة، إذا كنت قد أكملت عملية التسجيل وتقدمت لطلب للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ضمن المرحلة الثانية يمكن معرفة التقدم للحصول على الكشف التقرير الطبي من، موقع، وزارة الصحة والسكان، وإتباع طرق أخرى لحجز الكشف الوظيفي التقييمي ضمن آخر مراحل إصدار البطاقة المتكاملة لتحديد درجة الإعاقة، والذي سنتعرف عليه لاحقاً.

تتحدد مجموعة من الميزات التي سيتمتع بها المعاق الذي يحمل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 والتي هي حق لفئة ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها والذي تم إقراره رسمياً بقانون رقم 10من المادة الصادرة في 2018.

لا تخفي أهمية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وخاصة إنها تمر بمراحل بدءً من التقديم الفعلي للتسجيل في البطاقة إلى الكشف الطبي والتقرير الوظيفي عن كل شخص، ويتم ذكر معلومات مثل الاسم وتاريخ الميلاد والصورة الشخصية.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

من استخدامات بطاقة الخدمات المتكاملة.. إنها تسمح لحامل البطاقة التمتع بمميزات متكاملة في شكل تخفيضات وتسهيلات لذوي الإعاقة، وهي

الجمع بين معاشين

التعيين ضمن نسبة ال 5 في المئة للمعاقين في الجهات الحكومية

الاعفاء من الجمركية والضرائب المفروضة على السيارات

الإعفاءات على الضرائب المعتمدة على الدخل الخاص بذوي الإعاقة ومن يقع في رعايتهم.

الخصومات على وسائل النقل والمواصلات

الدمج في المدارس والجامعات والمعاهد

وتجري التضامن ربط شبكي مع الوزارات لتسهيل معرفتهم بيانات ذوي الإعاقة بكامل تفاصيلها، بالتالي تعطى الصلاحية لوزارة التضامن في تقديم تلك الخدمات من جانبها بشكل يسير لضمان تلقي الخدمات من كل جهة رسمية.

حجز موعد التقرير الطبي المميكن وزارة الصحة والسكان

للبحث عن موعد في موقع وزارة السكان إلكترونيا، يرجى إتباع الخطوات المذكورة للحصول على ميعاد كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

التقديم بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على ميعاد ومكان للكشف الطبي في منطقة المستفيد.

توفير صورة شخصية- فحوصات والتحاليل المطلوبة

يتوجه المستفيد للجنة الطبية وإجراء الكشف الطبي حتى يحصل على تقرير طبي مميكن

يمكن استعلام عن نتيجة الكشف الطبي على موقع وزارة الصحة والسكان لمعرفة ما اذا تم قبول الطلب او رفضه

رابط حجز موعد الكشف الوظيفي

يهدف التقييم الوظيفي بإجرائه الى تحديد شدة الإعاقة لدى المعاق، يرجى اتباع الخطوات التالية لطلب موعد الكشف الوظيفي للاستفادة من إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

أدخل على رابط وزارة التضامن من هنا

باشر تسجيل البيانات الدقيقة في نموذج حجز الكشف الوظيفي وهي كالتالي الرقم القومي الاسم الرباعي تاريخ الميلاد المدون في البطاقة العنوان المحافظة/المركز/قرية

حدد المركز المختص بالتأهيل الأقرب لمنطقة السكن

إدخال رقم تليفون المنزل للشخص المعاق إن توفر

إدخال رقم هاتف المحمول للشخص المعاق إن توفر

تحديد إن كان يوجد وصي من عدمه

إدخال عدد المعاقين في الأسرة لصاحب الطلب

تحديد مقر استلام الخدمات المتكاملة إما عبر مكاتب البريد او خيار إستلام البطاقة من المنزل

يتم إرفاق المستندات المطلوبة لإكمال طلب حجز التقرير الوظيفي والمستندات هي صورة شخصية صورة شهادة الميلاد صورة البطاقة القومية

ثم تقوم بآخر خطوة متعلقة بحجز الكشف الوظيفي أن تضغط على “استيفاء استمارة البيانات الأساسية للطلب الحالي.

جدير بالملاحظة هي أنه في حالة قبول التقرير الطبي المميكن الخاص بالمعاق بعد تدوين رغبته وتسجيل بياناته بشكل دقيق على موقع وزارة التضامن يبدء بإستخدام نظام الحجز انطلاقا من حاجته في تحديد موعد لزيارة المكتب المختص بالتأهيل للحصول على الكشف الوظيفي، مع توفر بعض الشروط والمستندات المطلوبة لإتمام استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة كما التالي:

المستندات والوثائق المطلوبة لإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

من أجل التسجيل، يجب على مقدم الطلب توفير عدد من وثائق الهوية والمستندات الأخرى كأساس لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وهي

ثلاث صور شخصية مقاس 4 إلى 6 بخلفية بيضاء

صورة الرقم القومي، واصل الرقم القومي بالبطاقة او شهادة الميلاد

صورة التقرير الطبي

ويتم تعاقد وزارة التضامن مع احدى الشركات المختصة بالتوصيل للمنازل لإيصال البطاقات المتكاملة على عنوان المنزل المسجل.

تستهدف المرحلة الثانية إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لجميع أمراض الإعاقة المختلفة المنصوص عليها، بدرجة متوسطة إلى بسيطة، مع خطة إنجاز البطاقة تلك لصالح المواطنين بعدد يتراوح بين 3.5 مليون إلى أربعة مليون فرد. معهود الى مكتب التأهيل اجراء التقييم الوظيفي وهي أداة تقيس بها درجة شدة الإعاقة للشخص المتقدم، فيما ان التقرير الطبي المميكن يبين الخلل ونوع الإعاقة فقط.