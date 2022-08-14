محافظ بنى سويف ونقيب البيطريين يبحثان تعظيم دور القطاع فى التنمية

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ بنى سويف الدكتور محمد غنيم، والنقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور خالد سليم، سبل دعم جهود القطاع البيطرى، لا سيما وأن القطاع يختص ببعض المجالات التنموية المهمة، فى مقدمتها دفع جهود الدولة فى تنمية الثرة الحيوانية من خلال الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض، وبرامج التوعية والإرشاد، خاصة التى تستهدف صغار المربين





جاء ذلك خلال لقاء، اليوم السبت جمع محافظ بنى سويف والنقيب العام للأطباء البيطريين وعضو مجلس النقابة الدكتور أحمد عنتر، وأمين صندوق النقابة الفرعية ببنى سويف الدكتور عصام يحيى.

وأكد محافظ بنى سويف -خلال اللقاء- على أهمية تنمية دور القطاع البيطرى فى دعم المبادرات الرئاسية، وفى مقدمتها: مبادرة "حياة كريمة"، التى تستهدف تطوير جودة الحياة فى الريف المصري، مضيفًا أن دور القطاع البيطرى لا يقل أهمية عن باقى الجهات التنفيذية الحكومية والمجتمعية فى الدفع بتحقيق أهداف المبادرة، لا سيما وأن المواطن القروى رأس مال تجارته أو مهنته يرتكز فى الزراعة وتربية الماشية.

وأشار غنيم إلى أن المحافظة تعمل من خلال رؤية تنموية محلية لتحقيق التنمية فى 6 قطاعات اقتصادية، وأن إستراتيجية المحافظة فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة تقوم على محاولة حشد الجهود المتعددة "مجتمعيًا وحكوميًا" للدفع بأهداف المبادرة، وتحقيق التكامل بين ما تقوم به الدولة من تحسين وتطوير البنية التحتية مع باقى أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التى تستهدف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما تطرق اللقاء لعدد من التحديات التى تواجه القطاع، خاصة فى مجال نقص أعداد الأطباء البيطرين، وإمكانية التعاون فى إجراء تعاقدات جديدة لضخ مزيد من الأطباء إلى المنظومة البيطرية، بما ينعكس إيجابًا على أداء القطاع فى مختلف المجالات والمهام التنموية المنوطة به.