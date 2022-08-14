محافظ المنيا يوجه بالبدء الفورى فى تنفيذ قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ المنيا أسامة القاضى، رؤساء المراكز والمدن وكافة المسئولين بالبدء الفورى فى تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقا للمصلحة العامة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذى عقده القاضى مع رؤساء المراكز والمدن اليوم السبت؛ لمناقشة آلية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح المحافظ - فى بيان صحفى - أن الحكومة بدأت بنفسها فى ترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية والمنشآت العامة، مؤكدا الالتزام بالتوقيتات الصيفية، وكذلك ترشيد الاستهلاك فى المولات الكبرى التى تستخدم نظام التكييف المركزى ومتابعة الأندية ومراكز الشباب للتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بها، وكذا الصالات المغطاة، التى تتم إضاءتها بالأضواء الكاشفة، والملاعب التى تستهلك الكهرباء بشكل ملحوظ.

وحث القاضى، المسئولين على ضرورة توعية المواطنين من أجل التكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، مشددا على تسخير كافة الإمكانيات لدعم المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، والتى تأتى فى ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وفى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ولفت المحافظ إلى أن المبادرة التى تم إطلاقها بجميع المحافظات، تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، موجها بأن يتم بدء العمل فى هذه المبادرة بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة والتى تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء فى المدن العمرانية، مشيرا إلى أنه ستتم زراعة جانبى المحاور الرئيسية والشوارع التى تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية.

وأكد على زراعة الجزيرة الوسطى بالأشجار الملائمة أو على جانبيها؛ لتصبح مكونا رئيسيا ضمن أى مشروع جديد يجرى العمل به فى قطاع الطرق، بالتنسيق مع مسئولى مديرية الزراعة بالمحافظة فى اختيار أنواع الأشجار.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز بتبنى فكرة إنشاء حديقة مركزية بكل مركز لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للمواطنين بهذه المدن والمناطق؛ ما يسهم فى إحداث نقلة نوعية حضارية بكل مدينة.

وأعلن المحافظ عن البدء فى تلقى عدد من المشروعات ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتحول الرقمى، والتى يتحقق من خلالها تلك الرؤى وتستهدف 6 فئات وهى (المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة وخاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" - والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة - والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).

وأكد على ضرورة توافق تلك المشروعات المقدمة مع عدة معايير والتى من أهمها التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث بكافة أشكاله، مشيرا إلى انعقاد مؤتمر موسع على مدار شهر سبتمبر المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية لعرض المشروعات المقدمة بمشاركة جهات تمويل محلية وإقليمية وعالمية، لاختيار أفضل 18 مشروعا من خلال اللجان الفنية المشكلة والتى ستضم ممثلى مختلف الجهات بفعاليات مؤتمر يعقد فى أكتوبر 2022، بحيث يتم حشد التمويل والاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ وسيتم تقديم المشروعات فى موعد أقصاه 16 أغسطس الجارى بالإدارة العامة لشئون مكتب محافظ المنيا.