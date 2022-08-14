إزالة 6 حالات تعد بكفر البطيخ فى أولى حملات المرحلة الأولى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط انطلاق الموجة الـ20 لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتى تستمر حتى 27 أكتوبر بعدد ثلاث مراحل، مشيرة إلى أنه ومع انطلاق أولى حملات المرحلة الأولى، فقد تمت إزالة عدد 6 حالات تابعة لولاية الإصلاح الزراعى بكفر البطيخ وذلك على مساحة 2530م.





وأضافت أنه وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة، فقد تم الإعداد المسبق بين كافة الجهات لاطلاق المرحلة الأولى من الموجة ال20 لتنفيذ المستهدف باسترداد حق الدولة والتصدى لأى تعدى عليها. ووجهت محافظ دمياط الأجهزة المعنية بتذليل أى معوقات ومتابعة أعمال الإزالة، موجهة أيضا بعدم السماح بعودة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإزالة اى تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.

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