محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير ساحة مسجد الصحابة بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، خلال جولة أجراها مساء اليوم السبت، أعمال تطوير ساحة مسجد الصحابة بالسوق القديم فى شرم الشيخ، ضمن أعمال تطوير السوق، استعدادا لاستضافة مصر مؤتمر قمة المناخ فى نوفمبر القادم.





وأشار المحافظ - فى تصريحات صحفية خلال الجولة - إلى أن الأعمال تشمل مساحات خضراء، وأرضيات، ونافورة مياه، وأحواض زهور، وإضاءة وأعمال تجميل. كما تفقد المحافظ، خلال الجولة، أعمال الرصف والتوسعة أمام بوابة السوق القديم، والمحاور العرضية وأعمال الميادين والتجميل، والجزيرة الوسطى ضمن أعمال التجميل والتوسعة للطرق الداخلية بشرم الشيخ. ورافق المحافظ، خلال الجولة التفقدية، المهندس أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والعميد حسن فخرى مدير إدارة المرور بجنوب سيناء.

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