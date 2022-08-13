محافظ الغربية يُتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بنهطاى

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، جولة تفقدية، لمتابعة مشاريع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نهطاى التابعة لمركز زفتى وتفقد مواقع العمل بالمشاريع الجارى تنفيذها ونسب إنجازها بحضور نجوى العشيرى السكرتير المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.





وتفقد المحافظ ،خلال الجولة، أعمال الإنشاء بسوق نهطاى والذى يتم إنشاؤه بتكلفة 3.5 ملايين جنيه ووصلت نسبة إنجازه إلى 85 %، كما تفقد أعمال وضع البلدورات وتركيب المقاعد فى حديقة نهطاى، إلى جانب تفقد أعمال بناء مركز تنمية الأسرة والذى يتم إنشاؤه بتكلفة 3 ملايين جنية وبلغت نسبة إنجازه 65 %.

كما تفقد أعمال إنشاء مركز شباب نهطاى والذى بلغت نسب إنهاء الأعمال به 25 % بإجمالى تكلفة 6.4 ملايين جنيه، كما تفقد أعمال إنشاء مدرسة نهطاى للتعليم الأساسى بتكلفة 22 مليون جنيه وبلغت نسبة الأعمال بها 25 %، فضلا عن تفقد أعمال إنشاء نقطة الحماية المدنية ونقطة شرطة نهطاى والتى بلغت نسبة إنهاء الأعمال بها إلى 50 % بتكلفة مالية 5 ملايين جنيه.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة مشروعات قطاع الصرف الصحى، حيث تفقد موقع أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بنهطاى، إلى جانب تفقد موقع إنشاء وحدة طب الأسرة بإجمالى تكلفة 27 مليون جنيه وقاربت الأعمال على الانتهاء بنسبة 85 %.

وقال "رحمى"، إن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 934 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه.