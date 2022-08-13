وتفقد المحافظ ،خلال الجولة، أعمال الإنشاء بسوق نهطاى والذى يتم إنشاؤه بتكلفة 3.5 ملايين جنيه ووصلت نسبة إنجازه إلى 85 %، كما تفقد أعمال وضع البلدورات وتركيب المقاعد فى حديقة نهطاى، إلى جانب تفقد أعمال بناء مركز تنمية الأسرة والذى يتم إنشاؤه بتكلفة 3 ملايين جنية وبلغت نسبة إنجازه 65 %.
كما تفقد أعمال إنشاء مركز شباب نهطاى والذى بلغت نسب إنهاء الأعمال به 25 % بإجمالى تكلفة 6.4 ملايين جنيه، كما تفقد أعمال إنشاء مدرسة نهطاى للتعليم الأساسى بتكلفة 22 مليون جنيه وبلغت نسبة الأعمال بها 25 %، فضلا عن تفقد أعمال إنشاء نقطة الحماية المدنية ونقطة شرطة نهطاى والتى بلغت نسبة إنهاء الأعمال بها إلى 50 % بتكلفة مالية 5 ملايين جنيه.
واختتم المحافظ جولته بمتابعة مشروعات قطاع الصرف الصحى، حيث تفقد موقع أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بنهطاى، إلى جانب تفقد موقع إنشاء وحدة طب الأسرة بإجمالى تكلفة 27 مليون جنيه وقاربت الأعمال على الانتهاء بنسبة 85 %.
وقال "رحمى"، إن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 934 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية يُتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بنهطاى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.