نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الكليات القمة الخاصة والمعتمدة بعد ظهور النتيجة لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت منذ أسبوع نتيجة الثانوية العامة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث بدأت المرحلة الأولى لمكتب التنسيق 2022، أول أمس الخميس الموافق 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وتستمر التقديم حتى يوم الإثنين 18 أغسطس 2022 ولمدة 5 أيأم. لتسجيل الرغبات خلال 72 ساعة، وحرص مكتب التنسيق على وضع نموذج التسجيل، بالمرحلة الأولى للتنسيق حتى يتمكن جميع الطلاب من ترتيب رغباتهم بشكل صحيح، ويلزم مكتب التنسيق الطب بكتابة 75 رغبة، حيث إن النظام لن يقبل الرغبات قبل تسجيلها بالكامل.

تنسيق الكليات القمة الخاصة والمعتمدة بعد ظهور النتيجة لعام 2022

ومن خلال فتح باب استقبال الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات الدراسية وفقاً للضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات الخاصة 2022. ويبحث الأهالي قبل الطلاب عن الجامعات الخاصة في جميع أنحاء الجمهورية التي تناسب ميزانيته لكي يلحقوا بها أبنائهم وسوف نقدم لكم بهذا المقال أسماء الكليات الخاصة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي، كما ذكرنا لكم في مقال سابق أسعار مصاريف بعض الكليات الخاصة بمصر.

تنسيق الجامعات الخاصة

إن التقديم يتم من قبل الطلاب عن طريقة الدخول على موقع الجامعة بشكل مباشر.

إذا كان مجموع الطالب المتقدم أكبر من المجموع المحدد من قبل الطلاب فإنه يتم قبول الطلاب على الفور.

إذا تم التقديم من قبل العديد من الطلاب فإنه في هذه الحالة يتم قبول الطلاب الأعلى في المجموع.

يمكن للطالب أن يقوم بإلغاء التسجيل الخاص به في الجامعة بعد التقديم

ومن ثم يقوم بالتقديم في جامعة أخرى.

إن تقديم الطلاب يكون مستمر بشكل يومي.

الكليات التي لا تطلب أن يتم إجراء اختبارات قدرات يتم التقديم بها بشكل مباشر، سوى بعض الكليات النوعية التي يجب أن يتم إجراء اختبار قدرات بها في البداية.

قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في 2022

جامعة 6 أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة.

الجامعة الألمانية بالقاهرة بمنطقة التجمع الخامس.

جامعة مصر الدولية، طريق مصر السويس بالقرب من مدينة العبور.

جامعة الأهرام الكندية بمدينة السادس من أكتوبر.

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بمدينة السادس من أكتوبر.

جامعة المستقبل بمنطقة التجمع الخامس.

الجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر القاهرة.

الجامعة الفرنسية في مصر مدينة الشروق.

جامعة النهضة بمحافظة بني سويف.

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا محافظة الدقهلية.

الجامعة البريطانية في مصر مدينة الشروق

جامعة النيل مدينة السادس من أكتوبر.

جامعة سيناء فرع القنطرة بالسويس

جامعة فاروس بالإسكندرية.

جامعة دراية بالمنيا.

جامعة الجيزة الجديدة بطريق مصر إسكندرية.

الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى بمنطقة الدقي بالجيزة.

جامعة هليوبوليس طريق مصر السويس.

جامعة بدر بمدينة بدر.

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بالقطامية القاهرة.

جامعة ميريت سوهاج.

جامعة السلام بمدينة السادات.

جامعة حورس بمحافظة دمياط.

الجامعة المصرية الصينية مصر الجديدة.

جامعة سفنكس محافظة أسيوط.

الجامعات الحكومية بمحافظات مصر

جامعة القاهرة.

جامعة الإسكندرية.

جامعة عين شمس.

جامعة أسيوط.

جامعة طنطا.

جامعة المنصورة.

جامعة الزقازيق.

جامعة حلوان.

جامعة المنيا.

جامعة المنوفية.

جامعة قناة السويس.

جامعة جنوب الوادى.

جامعة بني سويف.

جامعة الفيوم.

جامعة بنها.

جامعة كفر الشيخ.

جامعة سوهاج.

جامعة بورسعيد.

جامعة دمنهور.

جامعة أسوان.

جامعة دمياط.

جامعة السويس.

جامعة مدينة السادات.

جامعة العريش.

جامعة الوادي الجديد.

جامعة مطروح.

جامعة الأقصر.

الحد الأدنى للجامعات الخاصة