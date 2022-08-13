الأوقاف تحذر من التعدى على أى من العاملين بالمساجد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على خلفية قيام مديرية أوقاف البحيرة بتحرير محضر ضد أحد الأشخاص إثر تعديه على مؤذن مسجد فى إحدى القرى بمحافظة البحيرة لرفع أذان صلاة الجمعة بدلاً منه.

وقد حررت مديرية أوقاف البحيرة المحضر رقم 3796 لسنة 2022 إدارى ضد مرتكب الواقعة لتعديه على مؤذن مسجد (600 سندرينا) الكائن بقرية "أريمون" بإدارة أوقاف المحمودية بمحافظة البحيرة وذلك يوم أمس الجمعة.

كما قرر وزير الأوقاف تكريم العامل الذى تصدى لهذا المعتدى ومنعه من محاولة رفع الأذان عنوة دون إذن أو تكليف.

وكانت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من كشف ملابسات قيام عامل بالتعدى على مؤذن مسجد بإحدى القرى بمحافظة البحيرة لرفع أذان صلاة الجمعة بدلاً منه، وبالفحص، تبين قيام عامل مقيم بذات القرية محل الواقعة، وهو مريض نفسى ومعروف عنه افتعال المشاكل بين أهالى القرية، بالتعدى على عامل المسجد لرغبته فى رفع الأذان بدلاً منه؛ مما أدى إلى تلف مكبرات الصوت بالمسجد، ودفع المصلين للتوجه لمسجد آخر لأداء الفريضة، وتم ضبطه بمعرفة الأجهزة الأمنية.