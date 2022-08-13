"أسرته لم تتهم أحدا" .. مصدر أمني ينفي وفاة مواطن إثر تعذيبه داخل قسم شرطة الساحل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 09:29 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بوفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة الساحل بالقاهرة نتيجة تعرضه للتعذيب.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم إستيقاف الشخص المشار إليه بتاريخ (11) الجاري بأحد الأكمنة الأمنية بنطاق دائرة قسم شرطة الساحل لعدم اتزانه وشعوره بحالة إعياء وتبين أن بحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر)، وعلى إثر ذلك تم نقله من الكمين لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

ورد تقرير المستشفى يفيد وفاته متأثراً بإصابته بهبوط بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.. وبسؤال شقيقه أقر بأن المتوفى يتعاطى المواد المخدرة ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن يأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام.