هبة شعراوي: الهيدروجين الأخضر طاقة قابلة للتخزين ومصر تستقطب 10% من صناعته

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 09:28 مساءً - قالت الدكتورة هبة شعراوي، خبيرة شئون البيئة، والتغير المناخي، إن الهيدروجين الأخضر يطلق عليه وقود المستقبل، مؤكدة أنه يمثل طاقة نظيفة بنسبة 100%.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية، عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الهيدروجين الأخضر، عملية كهربائية خاصة بفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، مشيرة إلى الهيدروجين الأخضر ظهر في عام 2019.

وأشارت إلى أن تكلفة الهيدروجين الأخضر قليلة، والعائد منه كبير، لافتة إلى أنه من العناصر المنتشرة في الغلاف الجوي ويسهل استخلاصه.

كما أكد أن المواطنين في أوروبا يستخدمون الهيدروجين الأخضر في التدفئة، موضحة أن الهيدروجين الأخضر طاقة قابلة للتخزين والنقل من خلال البنية التحتية للغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أن مجلس الوراء يعد استراتيجية قومية الهيدروجين الأخضر، موضحة أن الأزمة الروسية خلفت أزمة طاقة في العالم كله وليس مصر فقط

كما أكدت خبيرة شئون البيئة، أن مصر تستقطب 10% من صناعة الهيدروجين الأخضر في العالم، مبينة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المناطق الأكثر ملاءمة للهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى العين السخنة وشرق بورسعيد.