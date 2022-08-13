تراخيص المباني والقمامة.. 10 ملفات مهمة تنتظر وزير التنمية الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 09:28 مساءً - قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزارة التنمية المحلية من أهم الوزرات التي تمس المواطن بشكل كبير، مشيرا إلى أن هناك 10 ملفات تنتظر الوزير الجديد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية، عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ملف التصالح في مخالفات البناء، من أهم الملفات التي تنتظر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية الجديد، خاصة بعد صدور القانون وتعديله، منوها بأن الوزير الجديد من الضروري أن يطلع على كافة الأمور بشأن ملف المخلفات للدخول فيه سريعا.

وأشار الفيومي، إلى أن ملف تراخيص المباني، ضمن الملفات المهمة للوزير الجديد، مشددا على أهمية النظر له وتخفيف الاشتراكات البنائية التي صدرت في قانون البناء الموحد، كذلك ملف البناء على الأرض الزراعية، وملف التخلص من القمامة.

وأوضح أنه يوجد إشكالية كبيرة في ملف تراخيص المباني ويحتاج لحسم بشكل سريع، لافتا إلى أن أهمية الحاجة لتفعيل منظومة التخلص من المخلفات في المحافظات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف ترشيد الطاقة والمياه من أهم الملفات التي تنتظر وزير التنمية المحلية الجديد، مشيرا إلى أن ملف تدريب القيادات يأتي أيضا من الملفات المهمة التي لابد أن يتم العمل عليها خلال الفترات المقبلة للتأهيل والتدريب لإفراز شخصية قيادية ميدانية وتكون قيادات شارع ولا ليس قيادات مكاتب.

كما أكد الفيومي، أن قانون المجالس المحلية ضمن الملفات المهمة بالوزارة، قائلا:" إذا نجحت المحليات سيكون هناك رضا من المواطن وسيكون أيضا راضي عن الحكومة"، وأن تبحث الحكومة يجب أن تبحث عن رضا المواطن أولا في تقديم الخدمات.