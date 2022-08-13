«قومى المرأة» يهنىء الوزراء الجدد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى

جدة - نرمين السيد - ووجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، فى بيان أصدرته اليوم السبت، التهنئة للسفيرة سها سمير وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين يوسف الكيلانى وزيرة الثقافة اللتين تم تعيينهما من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ضمن التشكيل الوزارى الجديد، معربه عن بالغ أمنياتها لهما بالتوفيق والنجاح فى مهام عملهما فى هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن.

كما هنأت الدكتورة مايا مرسى كلا من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتجديد الثقة والاستمرار فى أداء مهام عملهن ضمن التشكيل الوزارى الجديد.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الثقة التى توليها للمرأة المصرية، وتوليها العديد من الحقائب الوزارية تأكيدا على جدارتها وكفاءتها فى أداء مهام عملها فى المجالات كافة.