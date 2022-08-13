بدء الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى العريش

جدة - نرمين السيد - وأكد أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، فى تصريحات صحفية، أنه تم تنفيذ حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة فى قطاع شرق العريش بحضور مدير الإدارة الهندسية ومسئول الإزالات وإدارة التنظيم بالمجلس، وأسفرت عن إزالة عدد من الأسوار والإشغالات والتعديات على أراض زراعية.

وانطلقت الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية اعتبارا من اليوم السبت وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022، على ثلاث مراحل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وعلى صعيد آخر، استأنف الأطباء من أعضاء هيئة التدريس بجامعات "القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة" تنفيذ بروتوكول التعاون الطبى بمستشفى العريش العام، حيث وصلت إلى المستشفى دفعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأربعة؛ لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، فى بيان صحفى، مساء اليوم السبت، أن الدفعة الجديدة تضم 17 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى مختلف التخصصات.

من جانبه، أوضح محمد صلاح فرج مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، أن أطباء البروتوكول مستمرون فى العمل بالمستشفى خلال الفترة من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل..مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

من ناحية أخرى، أكد الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية بمحافظة شمال سيناء أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المنطقة لم تتلق أية إخطارات أو شكاوى بخصوص سير امتحانات الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية التى جرت اليوم بالمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة.

وأفاد فى بيان بأن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، وأن أوراق الأسئلة واضحة ومباشرة ومن الكتاب المدرسى ومما تم دراسته، مشيرا إلى أنه تفقد سير الامتحانات بلجنة الشيخ زويد الابتدائية ولجنة الشيخ زويد الإعدادية بإدارة الشيخ زويد الأزهرية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين وتحويلهم للشئون القانونية بالمنطقة الأزهرية.