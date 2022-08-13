جدة - نرمين السيد - أعطى جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إشارة البدء لانطلاق الموجة 20 لاسترداد أملاك بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية ورجال الشرطة، موجها باسترداد أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعديات والعشوائيات عليها، وتسليم الأراضى لجهة الولاية.





جاء ذلك بمشاركة قيادات رجال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، ومأمور مركز كفر الشيخ، ورجال الشرطة بمركز كفر الشيخ، وبحضور نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ. وبناء على توجيهات محافظ كفر الشيخ، تابعت المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال الحملة الموسعة للموجة رقم 20 لاسترداد أملاك الدولة بقرى مركز كفر الشيخ. ونجحت الحملة فى تنفيذ 24 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة، بإجمالى مساحة 6276 مترا مربعا بما يعادل فدان و11 قيراطا و11 سهما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة 24 حالة تعد خلال انطلاق الموجة 20 فى كفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.