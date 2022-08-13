وزير النقل: افتتاح محطة سكك حديد مصر ببشتيل ديسمبر المقبل (صور)

جدة - نرمين السيد - وتفقد الوزير مبنى المحطة ‏الرئيسى والمقام على مساحة 31 الف متر مربع ‏والمكون من دور بدروم جراج ودور أرضى ودورين مكرر، ويشمل المبنى على 4 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلى بـ 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / إسكندرية بالإضافة إلى 4 خطوط ‏للقطارات المنتهية ‏فى المحطة والقادمة من الوجه القبلى.

كما تفقد الوزير أعمال إنشاء 3 أرصفة بـ 4 خطوط سكك لخط المناشى وكذا أعمال إنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالى "أسوان- إسكندرية – المناشى – البضائع"، ‏وحيث يبلغ إجمالى أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاح، كما يشمل الدور الأرضى ‏على جزء تجارى ضمن مول تجارى متكامل بالدور "الأول - الثانى"، وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضى خاصة بالعاملين بالمحطه ‏بالإضافة إلى 48 شباك تذاكر، ‏ وكذلك دورات المياه، ‏ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى ‏للمحطة، ‏والذى يبلغ ارتفاعه 40 مترًا ويوجد بداخله 4 مسلات.

محلات تجارية فى المحطة

كما تفقد الوزير الدور الأول والثانى للمحطة واللذان يضمان ‏محلات تجارية، ومناطق استثمارية بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ الورش المختلفة ‏مثل ورشة صيانة عربات القطارات ‏والتى تشمل 12 سكة ‏وورشة صيانة الجرارات، والتى تشمل 6 سكك لأعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات ‏بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ ‏عدد 2 نفق سيارات، ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر، ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور وعدد 2 نفق سيارات ‏بإتجاه شارع السودان، ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة.

وتابع الوزير مخطط سير حركة الركاب سواء من المدخل الرئيسى، أو من الانفاق للوصول إلى صالات التذاكر وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب.

استغلال المساحات بالمحطة

والتقى الوزير بالعمال والمهندسين المشاركين بالمشروع، مؤكدا على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة المساحات بالمحطة، وتكثيف جميع الأعمال لإنهائها، وفقا للجدول الزمنى المخطط خصوصًا مع الأهمية الكبيرة للمحطة فى تقديم خدمات مميزة لركاب حيث ستكون محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعونى وذات مستوى عالمى من الخدمات وتحتوى على شاشات إرشادية للراكب، وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏ وكاميرات مراقبة ‏‏وهى محطة مكيفة الهواء ‏فى كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi، ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار.

الفرق بين محطتى سكك جديد رمسيس وبشتيل

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وعلى هامش جولته، أكد الوزير فى تصريحات صحفية أن محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة ومحطة قطارات مصر للسكك الحديدية برمسيس كلاهما لخدمة المواطن المصرى، مضيفا أن محطة مصر برمسيس أنشأت عام 1854 بينما كان عدد سكان مصر وقتها 4 مليون مواطن بينما الآن يبلغ عدد سكان مصر 104 مليون نسمة، لذا كانت الحاجة لإنشاء محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، لتسهيل حركة تنقل المواطنين خاصة وأن مستخدمى السكك الحديدية حاليا يصل إلى 1.1 مليون راكب يوميا بالإضافة إلى وجود 10آلاف كم سكك حديدية حاليا، وسوف تزداد مع إنشاء الخطوط الجديدة وإزدواج الخطوط المفرده مقابل 400 كم سكك حديدية كانت تخدم سكك حديد مصر عام 1854، لذا فإنه منذ أن شرفنى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتولى حقيبة النقل تم وضع مخطط لبناء هذه المحطة خاصة وأن محطة رمسيس لا تقبل التوسع حاليا ولا يوجد إمكانية لزيادة عدد الأرصفة وتعانى من الإزدحام الرهيب ، مشيرا إلى أن مساحة هذه المحطة 57 فدانًا أى تبلغ 3 أضعاف محطة رمسيس، وتشمل ورش للجرارات والعربات ومخازن وجراج ومول تجارى، وأجزاء استثمارية ومجموعة من العمارات فى مسير السكك الحديدية القديمة يشكل نشاط إدارى وتجارى وسكنى، لتعظيم مواردنا إلى جانب استغلال الأراضى الغير مطلوبة للتشغيل والإعلانات وبيع الخردة وغيرها من سبل زيادة الموارد.

توجيهات رئاسية لخدمة المواطنين

وأضاف أنه بتوجيه من الرئيس قامت الحكومة بوضع مخطط لإنشاء جراج متعدد الطوابق فى المنطقة بين محور 26 يوليو والمحطة، لتيسير حركة تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية فى هذه المنطقة، لافتًا إلى أنه كما تم افتتاح مشروعات تنموية فى شتى المجالات فى صعيد مصر فى ديسمبر الماضى.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير الى أنه روعى عند اختيار موقع المحطة وقوعها فى منطقة وسطية بين محطتى سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع فى محافظة الجيزة التى تعتبر بوابة لصعيد مصر، وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر "السد العالى / الإسكندرية – إمبابة / المناشى / القبارى"، بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها "محور الفريق كمال عامر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابى وشارع المطار – محور 26 يوليو"، لافتا إلى ان موقع المحطة استراتيجى يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة "سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل- أتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى" لخدمة جمهور الركاب.

مصنع بورسعيد

وفى إجابته على سؤال لأحد الصحفيين بخصوص المصنع الذى سيتم إنشاؤه فى شرق بورسعيد بالتعاون مع شركة نيرك وشركة تالجو وبتكنولوجيا تالجو العالمية، أكد الوزير أن توقيع بروتوكول إنشاء المصنع مع تالجو العالمية خطوة مهمة لتوطين صناعة السكك الحديدية فى مصر لتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب وتلبية إحتياجات السوق المحلى ثم الإنطلاق للتصدير إلى الخارج، لافتا إلى أنه هو العقد الثانى لتوطين الصناعة بعد العقد الذى تم توقيعه مع هيونداى روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع عربات المترو فى شرق بورسعيد وتوطين هذه الصناعة فى مصر.

معلومات عن محطة بشتيل



يذكر أن إجمالى مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أى بما يعادل 57 فدان حيث يشمل المشروع مبنى المحطة الرئيسى على مساحة 31.000 م2 بإجمالى مساحة بنائية 112.000 م2 وملحقات المحطة من مبانى خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 166.000 م2 وعمارات إستثمارية على مساحة 42.000 م2 وحيث من المتوقع ان تبلغ الطاقة الإستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميا، وقد أتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالى 3500 فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة ومن المتوقع زيادتها فى فترة ذروة العمل بالمشروع إلى 7000 فرصة عمل ويوجد فى المبنى الرئيسى بدروم، سيستخدم كراج يسع إلى 250 عربة بالإضافة إلى جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة ومخطط جراج، آخر متعدد الطوابق فى منطقة المطار لخدمة الركاب كما سيستخدم كموقف للأتوبيسات.