بعد موافقة مجلس النواب.. قيادات حزبية تشيد بالتعديل الوزارى الجديد

جدة - نرمين السيد - وقالت القيادات - فى تصريحات صحفية اليوم - إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على تطوير أداء الحكومة وضخ دماء جديدة، تتناسب مع تحديات المرحلة، لافتين إلى أن التعديل الوزارى يوجه رسالة مهمة للشعب المصرى بأهمية ضخ دماء جديدة فى شرايين العمل الحكومى.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل، إن التعديل الوزارى مستوفى الإجراءات الدستورية واللائحية، مشيرًا إلى أن انضمام الوزراء الجدد تكليف وليس تشريفا يستدعى تبنى أطر واستراتيجيات جديدة حتى يشعر المواطن بأدائها.

وأضاف أن التعديل تضمن حقبا وزارية تعكس أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة منها الجوانب الاقتصادية والشخصية المصرية وتمكين الصناعة وزيادة الدخل القومى، منوها بأن التغيير الوزارى لا ينتقص من قدر وعطاء السابقين من الوزراء، بينما لكل مرحله رجالها واستراتيجيات عملها وفق معطيات الحالة.

وأوضح أن التعديل الوزارى لحقب الصناعة والإنتاج الحربى وقطاع الأعمال والقوى العاملة باعتبارها جزءً أساسيا يستهدف من خلالها تمكين التصنيع المحلى والارتقاء به، أما التعليم والصحة والثقافة يرمى إلى تطوير الشخصية المصرية ولاسيما فى ضوء الظواهر التى تتفشى بالمجتمع منها القتل وغيرها.

ولفت إلى أن شمول التعديل لحقب السياحة والطيران يهدف لتطوير مصادر الدخل القومى المصرى، والمحليات حتى يشعر المواطن بالخدمات العامة، مشيرا إلى أن تحليل التعديل الوزارى يعطى قراءة عن أولويات العمل الوطنى للمرحلة.

وأكد أن تحقيق خدمة جيدة للمواطن لن يتحقق إلا بوجود اقتصاد قوى يليق بمصر وحجمها وتاريخها، وتوجه العالم هو تمكين الاقتصاد المحلى سوء صناعة أو تجارة، مع أولوية قصوى بالعنصر البشرى لأنه ركيزة التطوير.

من جانبه، أعرب الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن عن تأييد الحزب للقيادة السياسية فى التغيير الوزارى الجديد، مؤكدا أن التعديل الوزارى جاء لتقديم وزراء جدد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما سينعكس على الأداء العام بشكل جيد ومختلف ويرقى بطموحات وأهداف الشعب المصرى.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم التغيير بعد أن دعا مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية، التى تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن الرئيس السيسى حريص على تطوير الأداء الحكومى فى بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلى والخارجى، والتى تُساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى والذى نعمل جميعا من أجله.

بدوره، أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية بالتعديل الوزارى الجديد، أن التعديل الوزارى الأكبر بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى يوجه رسالة مهمة للشعب المصرى بأهمية ضخ دماء جديدة فى شرايين العمل الحكومى، كما أن التعديل جاء استجابة لرغبات الرأى العام المصرى.

وأشاد باختيارات الرئيس السيسى للوزراء الجدد فى ضوء ما يحملونه من مؤهلات علمية وخبرات عملية تساعد على الانطلاق بتلك الوزارات وتحقيق تطلعات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم متمنيا لهم التوفيق والسداد، موجها شكره للوزراء السابقين على ما قدموه خلال فترة وجودهم بالحكومة.

من ناحيته، أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن التعديل الوزارى الذى وافق عليه مجلس النواب فى جلسته الطارئة التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، وشملت 13 حقيبة وزارية، جاءت فى التوقيت المناسب، مشيرا إلى أن تجديد الدماء أمر فى غاية الأهمية حتى تتمكن الحكومة من استكمال رؤيتها، وخطة التنمية التى تتبناها الدولة المصرية.

وقال "وهدان"، إن التعديل الوزارى يعكس اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وقطاع الأعمال العام، مؤكدا أهمية وجود قيادات قادرة على تنفيذ رؤية الرئيس خلال الفترة المقبلة، والتى تتضمن العديد من التحديات التى تفرضها الظروف والأوضاع العالمية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن استبعاد وزير التعليم الدكتور طارق شوقى بعد تزايد شكاوى أولياء الأمور من المنظومة التعليمية جاء تلبية لرغبة شعبية، مؤكدا ضرورة التمسك بخطة تطوير التعليم مع البحث عن آليات مختلفة للتنفيذ لا تسبب ضغط أو أعباء على الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار "وهدان"، إلى أن الفترة الماضية سمحت لوزير الصحة التعرف على مشاكل الوزارة خلال فترة توليه كقائم للأعمال، مؤكدا أن الوزارة ليست بجديدة عليه، متمنيا النجاح له فى إدارة هذا الملف الشائك والمساهمة فى النهوض بالمنظومة الصحية.

كما قال المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، إن إجراء تعديل وزارى جديد بالحكومة بناء على توجيهات الرئيس السيسى خطوة لها أهمية محورية فى ظل الأوضاع الراهنة والتداعيات العالمية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى تفرض بدورها تحديات مهمة على الدولة تتطلب مواجهتها وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد تدعم خطى تحقيق الاكتفاء الذاتى والاعتماد على المكون المحلى وتعزز من مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات.

وقال إن التعديل الوزارى جاء فى توقيت مناسب، والحكومة كانت فى حاجة لإجراء التغيير بما يسهم فى تطوير الأداء وتحسين حياة المواطنين للأفضل، موضحا أن الوزراء الجدد يقع على عاتقهم عبئًا ومسؤولية كبيرة، وعليهم أن يحملوا هذه الأمانة بكل إخلاص من أجل المضى قدما فى تحقيق نهضة الوطن.

وأوضح أن التشكيل الجديد شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط ارتباطا وثيقا بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة، لا سيما وأنها مرحلة أزمات، الأمر الذى يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمنى واضح، وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030.

وأكد ضرورة وضع خطة متكاملة فى شركات قطاع الأعمال لرفع كفاءتها والتى يمكن أن تسهم فى تحقيق مكاسب عدة لصالح الموازنة العامة وتبنى خطة للإصلاح على مستوى ملف الصناعة، بما يسهم فى خفض فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلى.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع إلى جهد كبير من الحكومة وخاصة فى تحسين الوضع الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو أعلى فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، بالإضافة إلى دعم المواطنين، آملًا أن يحقق الوزراء الجدد نجاحا ملموسا خلال الفترة المقبلة.

وقال إننا نتطلع لمستقبل أفضل فى ظل الجمهورية الجديدة تتحقق فيه آمال وطموحات الشعب المصرى، والوزراء الجدد أمامهم تحديات كبيرة فى استكمال ما تم من إنجازات والبناء عليها.

كما قال رئيس حزب أبناء مصر المهندس مدحت بركات إن ما نعيشه اليوم من واقع استثنائى تفرضه الظروف العالمية المحيطة، يفرض على الحكومة التعامل بشكل غير تقليدى مع ملفات الأمن القومى الداخلية والخارجية، مؤكدا أن أصداء دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى خيمت على أجواء التعديلات الوزارية التى تأتى ضمن خطوات الإصلاح الشامل فى طريق بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن وزارة الرى هى الوزارة المعنية بإدارة الملف الفنى لمياه النيل وقد جاء التعديل مواكبا لما تفرضه التحديات الخارجية من تطور فى هذا الملف وهى أيضا المعنية بتدبير موارد توسيع الرقعة الزراعية وصولا لتحقيق الأمن الغذائى، لافتا إلى أن حقيبتى السياحة والآثار والهجرة تعد أهم روافد الدخل القومى الذى يجب تعظيم الاستفادة منه وإعادة صياغة آلياته.

ولفت إلى أن التعديل الوزارى راعى البعد الاجتماعى فيما يتعلق بملف التعليم الذى أربك الأسر المصرية، والتنمية المحلية الأهم فى تلبية احتياجات الأقاليم، داعيا الوزراء الجدد لبذل أقصى جهدهم والعمل بروح الفريق وتبنى كل رؤية أو فكر تصب فى صالح الوطن، متمنيا لهم كل التوفيق فى هذه المهمة الصعبة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد قال - فى تدوينة له - أن التعديل الوزارى جاء لتطوير الأداء الحكومى ببعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى تُساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى، والذى نعمل جميعا من أجله.

يذكر أنه قد وافق مجلس النواب خلال جلسة طارئة اليوم على التعديل الوزارى الذى قدمه رئيس الجمهورية للبرلمان، وضم التعديل الوزارى 13 وزيرا جديدا فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.