البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان مدرسة سان جوزيف بحدائق الأهرام (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأحمد راشد محافظ الجيزة اليوم السبت مدرسة سان جوزيف التابعة لسلسلة مدارس عيون مصر بحدائق الأهرام وذلك بحضور الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وعدد من أعضاء مجلس النواب.





واستمع البابا تواضروس ومحافظ الجيزة إلى شرح تفصيلى عن المدرسة والتى تعد إسهاما جديدا للمنظومة التعليمية على أرض الجيزة.

وأشار أحمد راشد إلى أن ملف التعليم فى محافظة الجيزة قد حظى بجانب كبير من الدعم فى مسيرة النهضة التعليمية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها وتحقيق أهدافها العامة بإعتبار جودة التعليم حقا أساسيا من حقوق الإنسان، حيث وصلت قيمة ذلك الدعم إلى 3ر4 مليار جنيه للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وتوفير مناخ ملائم لتحصيل الطلاب وتحقيق رؤية الدولة، لافتا إلى أن افتتاح هذا الصرح التعليمى بحدائق الأهرام جاء مواكبا لطفرة تنموية كبيرة يشهدها القطاع بالكامل لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل جميع العقبات أمامهم وهو الهدف الذى يسعى إليه الجميع لتؤتى أعمال التطوير ثمارها.

وحرص البابا تواضروس والمحافظ على تفقد منشآت وتجهيزات المدرسة المختلفة والتى أثنى عليها الجميع، مؤكداً على جودة المدارس التى تتبع إداريا الكنيسة الأرثوذكسية والتى تحظى بتاريخ حافل فى دعم مسيرة التعليم وتضم فى جنباتها أبناء المصريين من المسيحيين والمسلمين الذين يتسابقون للالتحاق بجميع مراحل التعليم فيها لسمعتها الحسنة، وحصول أغلبها على شهادات الجودة العالمية بجانب النظام الصارم، والاختبارات القوية التى تكون شرطا أساسيا للالتحاق.

وتوجه محافظ الجيزة بجزيل الشكروالتقدير لقداسة البابا تواضروس الثانى على ما تبذله الكنيسة المصرية من مشاركة تنموية حقيقية فى بناء الوعى الوطنى، ونشر المحبة، والتسامح والتعايش.