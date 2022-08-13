نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الثانوية والمتخصصين” رابط التسجيل في كلية الشرطة الجديد 2022 moi.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط التسجيل في كلية الشرطة 2022/2023، حيث زاد البحث بين الطلاب والطالبات في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة التقديم بكلية الشرطة المصرية، وطريقة تسجيل البيانات المطلوبة على موقع وزارة الداخلية المصرية الجديد وحل مشاكل التسجيل مثل رمز التحقق وما إلى ذلك، وسنتعرف معكم أيضا في هذا المقال عن شروط القبول المطلوبة، وكيفية سحب الملفات (الالتحاق) ودفع المصاريف، وما هي أهم النصائح التي يجب عليكم الالتزام بها حتى تزيد فرصكم في القبول، حيث إن المتقدمين هذا العام بالآلاف من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، فتابعوا معنا حتى النهاية حتى لا تفوتوا أي تفاصيل تهمكم، فتابعوا ثقفني.

سحب ملفات كلية الشرطة 2022

وقد بدأ فتح باب التقديم الإلكتروني لسحب الملفات لكلية الشرطة المصرية، وهذا منذ مطلع شهر أغسطس للعام 2022، وهذا بعد أيام قليلة من المؤتمر الصحفي الذي أقامه رئيس أكاديمية الشرطة المصرية هاني أبو المكارم، حيث أعلن عن قبول دفعة جديدة بالكلية حسب الشروط المطلوبة، وهذا سواء من طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، وخريجين الجامعات (ضباط متخصصين).

حيث وافق السيد وزير الداخلية المصرية محمود توفيق على قبول هذه الدفعة، ومن بعدها بدأت عمليات التسجيل الإلكتروني، والتي نتابعها معكم في موقعكم ثقفني بشكل كبير، وسنتابع معكم طريقة التسجيل والمشاكل الشائعة التي يواجهها الطالب سواء في اختيار يوم سحب الملف او كود التحقق في الموقع الذي يتم عليه التقديم وحلولها، فتابعوا.

شروط القبول في كلية الشرطة

ونتعرف معكم على الشروط المطلوبة من المتقدم للالتحاق بكلية شرطة المصرية، واذا كنت تفكر في التقديم، فيجب عليك التأكد من هذه الشروط عليك، حيث إن الإخلال بأحد هذه الشروط يعني رفض مؤكد لطلب الدخول في الكلية وخاصة أن أعداد المتقدمين كبير ومعظمهم تنطبق عليه الشروط للتسجيل، وهي كما يلي:

أن يكون الطالب مصري، ومن أبوين مصريين الأصل والجنسية، وألا يثبت امتلاك أي جنسية أخرى او التقديم عليها.

عدم وجود أي أحكام قضائية أو قضايا مخلة بالشرف والأمانة، وهذا للطالب وأقاربه حتى الدرجة الرابعة.

سنة المؤهل الخاصة بالمتقدم سواء كان من ثانوية عامة أو الثانوية الأزهرية أو من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة 2022 أو 2021 على الأكثر.

سن الجامعيين لا يزيد عن 28 لأصحاب البكالوريوس والليسانس، و30 سنة ماجستير، 35 سنة دكتوراه.

بالنسبة للثانوي، السن لا يزيد عن 22 عاما، وتعرفنا معكم على تنسيق كلية الشرطة الجديد .

. الطول 170 سم ذكور، 155 سم إناث، ويتناسب الطول مع الوزن.

اجتياز الكشف الطبي، وهذا حسب القومسيون الخاصة بالتقديم في اكاديمية الشرطة المصرية.

النجاح في اختبارات القبول بالكلية.

رابط التسجيل في كلية الشرطة

ونتعرف معكم على خطوات تسجيل الراغبين وحجز موعد سحب الملف الخاص بكم، وهذا عبر موقع وزارة الداخلية المصرية الرسمي، وذلك ما يمكنكم عمله عبر اتباع هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع وزارة الداخلية المصرية عبر الضغط على الرابط moi.gov.eg .

. انزل إلى الأسفل قليلا ثم اذهب إلى الخدمات.

ثم انقر على أيقونة الإلتحاق بأكاديمية الشرطة المصرية.

اعمل انشاء حساب اذا لم يكن لديك حسابا.

ادخل رقم القومي الخاص بالطالب، واسم الام كما هو في البطاقة وباقي البيانات، ورقم التليفون.

ثم اضغط على تسجيل، وسيرسل لك كود التحقق الخاص بك.

ادخله كما جاء لك في الرسالة.

وبالنسبة لمشكلة عدم ارسال رمز التحقق اصلا، فهي تعود إلى الضغط الشديد على الموقع، فاذا لم يتم ارسالها لك انتظر حتى يتم ارسالها ثم ادخلها، أو حاول مرة أخرى.

بعدها تقوم بعمل التقديم وتملأ الاستمارة، ثم اعمل اختيار يوم سحب الملف، واضغط على حفظ.

ثم اعمل طباعة للاستمارة واحتفظ بها، حيث ستذهب بها في يوم سحب الملفات، ولن تدخل من غيرها.

وفي حالة اذا واجهتم أي مشكلة أخرى، فقوموا بالتوجه إلى متخصص بالكمبيوتر مثل سايبر على سبيل المثال، واطلبوا منه عمل التسجيل بطريقة صحيحة في كلية الشرطة حيث تتوفر هذه الخدمة عند جميع أصحاب المكتبات، ويستطيعوا التسجيل بصورة سليمة بمقابل بسيط، وهذا في حالة اذا لم يكن لديكم العلم الكافي في الكمبيوتر.