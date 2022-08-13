رئيس حزب المصريين الأحرار: التعديل الوزارى معبر عن أولويات العمل الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 06:29 مساءً - قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن إجراءات التعديل الوزارى الجديد تمت وفق مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب واستيفاء كافة الإجراءات، موضحا أنه تم عرض خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى على مجلس النواب بعد الدعوة إلى جلسة طارئة، ومن ثم شهدت الجلسة الموافقة عليها بأكثر من ثلثى أعضاء المجلس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى قناة "أكسترا نيوز": "استعراض الأسماء الواردة فى التعديل الوزارى يجعلنا نعرف أولويات العمل الوطنى خلال الفترة المقبلة.. من خلال العمل على زيادة الدخل القومى وبالتالى كان هناك جزء اقتصادى ثم جزء أخر يخص الشخصية المصرية.. إضافة إلى الإدارة المحلية والري".

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: "الدولة تعمل على تمكين الاقتصاد وزيادة دعم الصناعة من أجل زيادة الدخل القومي.. وجزء خاص بالشخصية المصرية فيما يتعلق بالجمهورية الجديدة.. وبالتالى نتحدث عن أولويات العمل الوطنى من خلال تطوير الشخصية المصرية فضلا عن زيادة الدخل القومي".

وكان مجلس النواب، قد وافق اليوم على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التعديل الوزارى، خلال الجلسة الطارئة التى عقدها اليوم.