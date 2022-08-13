وزير الأوقاف: خطة نشر الدعوة للعام الحالى ستكون غير مسبوقة بمختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن خطة نشر الدعوة فى مجالات الدعوة والقرآن الكريم وتدريب الأئمة والواعظات والدورات الدولية والبر وخدمة المجتمع ستكون غير مسبوقة فى مختلف المجالات، وكلف فريق العمل بوضع خطة نموذجية متقدمة لتطوير جميع الأنشطة بالوزارة.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الأوقاف، مع قيادات وزارة الأوقاف، لمناقشة خطة نشر الدعوة فى مجالات الدعوة والقرآن الكريم وتدريب الأئمة والواعظات والدورات الدولية والبر وخدمة المجتمع، عقب موافقة مجلس النواب، فى جلسته الطارئة اليوم السبت، على تجديد الثقة فى الدكتور محمد مختار جمعة وزيرا للأوقاف. وقال الدكتور محمد مختار جمعة: "من منطلق واجب الشكر لمن أجرى الله الخير على يديه، فيسرنى أن أتوجه بخالص شكرى وتقديرى لقائد المسيرة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه الثقة الغالية، معاهدًا الله ومعاهدًا سيادته على بذل أقصى الوسع والجهد وفاء بحق هذه الثقة العظيمة، سائلا الله "عز وجل" أن يوفقنى وزملائى لخدمة هذا الوطن فى ظل قيادته الحكيمة".

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