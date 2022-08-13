محافظ الجيزة: لن نسمح بالتلاعب بأقوات المواطنين

وأوضح تقرير تلقاه محافظ الجيزة من مباحث التموين بشأن جهود الحملات عن ضبط 35 ألف لتر سولار بمنطقة العياط قبل تهريبه وبيعه فى السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط سلع غذائية بمنطقة الوراق تصل إلى 35 طن سكر وزيت وأرز وزيتون أسود بغرض الاحتكار، وبعضها تموينى.
وشملت الجهود ضبط كمية من اللانشون والبسطرمة بمخزن فى الوراق بكمية قدرها 13.40 طن مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام الآدمى، كما تم ضبط كمية من الخمور المستوردة والمحلية قدرها 2854 زجاجة بأنواع مختلفة بنشاط يدار بدون ترخيص بمنطقة المنيرة.
وأكد محافظ الجيزة استمرار الدور الرقابى الذى تؤديه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتعاون مع مديرية ومباحث التموين، لتمشيط الأسواق والمحال العامة والمخازن وضبط المنشآت المخالفة والمتلاعبين بالسلع التموينية وكافة أشكال الغش والاحتكار لضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى.
وصرّح المحافظ بأنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية، التى تُنفَذ بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث التموين وإدارات الصحة والطب البيطرى والبيئة، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتلاعب بأقوات المواطنين أو الفساد وتحقيق الدور الرقابى بمنتهى الحزم.
وتثمّن محافظة الجيزة الدور المهم للجهات الأمنية ومديرية التموين ومباحث التموين وأجهزة محافظة الجيزة فى مكافحة كافة أوجه الاستغلال أو التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية التى تمس حياة المواطنين.
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