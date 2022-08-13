محافظ مطروح يوجه بترشيد الكهرباء بالمصالح الحكومية والشوارع والأماكن العامة

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم السبت، بترشيد الطاقة الكهربائية بالمصالح الحكومية والشوارع والأماكن العامة، وتوعيه الموظفين والمواطنين على الاستخدام الأمثل للطاقة.





وأوضح محافظ مطروح - فى بيان للمحافظة - أنه عقد اجتماعا بحضور أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديرى المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة، لبحث ترشيد الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال مجلس المحافظين نهاية الأسبوع الماضى، خاصة العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة. كما ناقش شعيب مبادرة رئيس الجمهورية بزراعة المليون شجرة، وطرح المقترحات والأفكار من قبل رؤساء المدن والمواقع المقترحة ومديرى المديريات بالأماكن المتاحة، وطرق الرى للزراعات المقترحة واستدامتها وفق الطبيعة المناخية والتربة بمطروح وكيفية الحفاظ على الثروة الزراعية والبيئة.

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