وكيل الخطة والموازنة بالنواب: التعديلات تستهدف ضخ دماء جديدة فى الحكومة لمواصلة العمل وجهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة وتكليفات الرئيس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 05:27 مساءً - أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الوزارى الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم السبت، يستهدف تطوير الأداء الحكومى فى بعض الملفات الهامة، وضخ دماء جديدة فى الحكومة تكون قادرة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتنفيذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

ووجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه وقدموه من جهود، ووجه التهنئة للوزراء الجدد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، متمنيا التوفيق والسداد فى أداء المهام المنوطة بهم وحل المشكلات فى كل الملفات وأن يتم تلافى أوجه القصور فى الأداء.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أنه بعد إجراء تعديلا وزاريا شمل 13 حقيبة وزارية لابد أن تعمل الحكومة على وضع خطة متكاملة ورؤية جيدة لمواجهة التحديات وكيفية التعامل مع جميع الملفات والقضايا المطروحة.

وطالب سالم، الوزراء الجدد بأن يعدوا خطة عمل كلُ فى وزارته وأن يتم عرضها على مجلس النواب لدراستها والتحقيق من تنفيذها.