طالت وزارات كانت محل طلب ملح من رجل الشارع.. الشعب الجمهورى يثنى على التعديلات الوزارية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 05:27 مساءً - أثنى حزب الشعب الجمهورى، على التوقيت الذى تم فيه التعديل الوزارى، لتطوير الأداء الحكومى فى بعض الملفات المهمة، كما أكد أن التعديل طال بعض الوزارات التى كانت محل طلبات ملحة من قبل قطاع كبير بالشارع المصري.

وقال الحزب فى بيان له، إن التعديل لابد أن يعقبه تطوير فى الأداء الحكومى لباقى الوزارات ولا سيما التى تقدم خدمات مباشرة للمواطن المصرى، موجها الشكر والتقدير للرئيس السيسى على متابعته الدائمة لما يحتاجه المواطن وترجمة هذه الاحتياجات لقرارات حاسمة ومنجزة.

وافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التعديل الوزارى.