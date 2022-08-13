جائت فى وقتها المناسب.. رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بالشيوخ يشيد بالتعديلات الوزارية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 05:27 مساءً - أشاد النائب عفت السادات، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطى، بالتعديل الوزارى الذى أقره مجلس النواب اليوم السبت، مؤكدا أن هذه التعديلات جاءت فى توقيتها المناسب، مشرا إلى أن يكون المكلفين بالحقائب الجديدة يتمتعون بقدرات وخبرات من شأنها إحداث طفرة كبيرة فى الوزارات التى تم تكليفهم بها، خاصة أننا فى حاجة لأداء مضاعف لتجاوز العَقبات الاقتصادية التى تنعكس على الاقتصاد المصرى نتيجة للأزمة العالمية.

وأكد التعديل الوزارى الواسع الذى أجراه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، جاء فى توقيت دقيق للغاية حيث تحتاج الدولة إلى ضخ دماء جديدة، تتناسب مع دقة المرحلة التى تمر بها مصر والعالم، مؤكدا أن مصر فى حاجة إلى "حكومة حرب" قادرة على التعامل مع التحديات والأزمات التى يمر بها الوطن، موجها الشكر لكل الوزراء الذين خروج من الحكومة، قائلا: " كل التقدير والشكر للوزراء الذين تركوا أماكنهم ونتمنى التوفيق للوزراء الذين تم تكليفهم".