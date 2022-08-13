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التعليم العالى تنفى فصل الطلاب عن الطالبات بالجامعات فى العام الدراسى الجديد

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 05:26 مساءً - نفى الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، ما يتم تداوله بشأن فصل طلاب الجامعة عن الطالبات بداية من العام الدراسى المقبل.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار ،أن ما يتم تداوله عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الدراسة تسير بالشكل الطبيعى مثل الأعوام السابقة دون أى تغيير أو قواعد جديدة بشأن تنظيم المحاضرات.
ودعا الدكتور عادل عبد الغفار الطلاب إلى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى هدفها إثارة البلبة لدى الطلاب .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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