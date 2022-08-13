الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 05:26 مساءً - كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

وقالت غانم، إن البلاد تشهد ارتفاعا كبيرا في نسب الرطوبة، حيث من المتوقع أن يستمر خلال الأسبوع الجاري، ومن الممكن أن يستمر لنهاية شهر أغسطس.

وأضافت غانم ، من المعروف عن شهر أغسطس أنه يشهد ارتفاعا كبيرا في نسب الرطوبة، حيث تتجاوز الـ 90% على السواحل الشمالية، وتتجاوز الـ85% على القارة الكبرى.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن: الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة هو ما يسبب لنا الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لكن رغم ذلك، فإن درجات الحرارة تكون حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وأشارت غانم إلى أن درجات الحرارة المحسوسة مرتفعة بشكل كبير، حيث تصل إلى حوالي 4 درجات على المناطق التي تشهد رطوبة مرتفعة.

وتشهد البلاد ارتفاعا في نسبة الرطوبة على مدار اليوم السبت، حيث ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2:4 درجات مئوية، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب خلال النهار، على كل من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس حار على السواحل الشمالية نهارا، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.