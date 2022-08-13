محافظ الدقهلية : 345 مليون جنيه لإنشاء وتجديد مبانى تعليمية بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أنه تم طرح إنشاء وإحلال وتجديد، وتطوير ورفع كفاءة 64 مدرسة وإدارة تعليمية بنطاق محافظة الدقهلية خلال عام 2022 من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك بتكلفة تقديرية 345 مليون جنيه بمراكز ومدن وقرى الدقهلية.





وأوضح مختار - فى بيان اليوم السبت - أن مدارس الإنشاء والإحلال والتجديد عددها 19 مدرسة تبلغ تكلفتها التقديرية 250 مليون جنيه، ومدارس التطوير ورفع الكفاءة عددها 42 مدرسة تبلغ تكلفتها التقديرية 85 مليون جنيه، أما عن الإدارات التعليمية التى تقرر تطويرها ورفع كفاءتها عددها إدارتين وكذا مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وتبلغ تكلفتها الإجمالية 10 ملايين جنيه. وقال إن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة دائما على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المركزية لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات وفى مقدمتها المدارس بهدف العمل على تقليل كثافات الفصول وتحقيق الجودة فى التعليم بمراحله المختلفة على مستوى المحافظة.

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