طقس 6 أيام مقبلة.. ارتفاع فى درجات الحرارة ونشاط رياح على القاهرة

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة في بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم السبت، إنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، حار رطب على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الاسكندرية 32 25

وادى النطرون 35 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 25

دمنهور 34 24

بلطيم 31 25

مطروح 31 24

السلوم 31 22

سيوة 37 22

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 26

الاسماعيلية 36 26

السويس 36 25

العريش 32 24

رفح 31 23

رأس سدر 36 25

نخل 34 20

نويبع 37 27

طابا 34 26

كاترين 33 19

الطور 35 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 29

مرسى علم 38 30

الفيوم 37 25

بنى سويف 37 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 25

سوهاج 38 27

قنا 41 28

الأقصر 41 29

أسوان 41 29

ادفو 41 30

أبوسمبل 40 30

الوادى الجديد 40 25

شلاتين 38 30

ابو رماد 37 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27