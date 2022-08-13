انطلاق المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - ينطلق الثلاثاء المقبل، المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، وذلك فى إطار التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التى تحمل اسم مصر فى الدول المختلفة، ويسبقه إجراء زيارتين ميدانيتين للعاصمة الإدارية الجديدة غدا الأحد 14 اغسطس وزيارة لمدينة العاشر من رمضان يوم الإثنين 15 أغسطس.





وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم تغيير موعد انطلاق المؤتمر من الغد إلى الثلاثاء المقبل لتتمكن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندى من حضور المؤتمر ولقاء ممثلى الكيانات والمصريين بالخارج.

وأكدت الوزارة فى بيانها، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمصريين فى مختلف دول العالم، وفى إطار ذلك حرصت الوزارة على تنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر، بهدف استعراض سبل التعاون بينها وبين وطنهم الأم، لتوحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التى يمثلونها فى الخارج، ولتعريفهم بجهود التنمية التى تجرى على أرض الوطن والترويج للدولة المصرية فى دولة الإقامة، فضلًا عن الاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وسط حضور ممثلى كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

ويشهد المؤتمر تعاونا بين جميع مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج فى كل المجالات، ويرتكز على ثلاثة محاور: الاقتصادى والثقافى والخدمى، حيث يتناول المحور الاقتصادى الشق الذى يهم المصريين بالخارج مثل خدمات البنوك وفرص الاستثمار فى مصر سواء عقارى أو تجارى أو صناعى، فيما يتناول المحور الثقافى عقد سلسلة من الندوات الثقافية والأنشطة الرياضية لأبناء الجاليات المصرية حول العالم للتعريف بما تحقق من إنجازات فى الدولة المصرية، أما المحور الخدمى فهو يتناول موضوعات هامة مثل التغطية التأمينية والمساندة القضائية وتحويل التأمينات، معربة عن تطلعها لخروج هذا المؤتمر بنتائج ملموسة ومفيدة بالنسبة للمصريين بالخارج.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسة افتتاحية يعقبها ثلاث جلسات، الأولى بعنوان "المشروعات القومية وفرص الاستثمار العقارى فى مصر"، والثانية بعنوان "خدمات الأحوال المدنية والتجنيد للمصريين بالخارج"، والثالثة بعنوان "تطوير التعليم وأول تأمين على المصريين بالخارج.

ومن المقرر بث كافة جلسات المؤتمر مباشرة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، كما سيستقبل فريق الوزارة كل الأسئلة من مواطنينا بالخارج ويقوم بنقلها للمتحدثين فى ختام كل جلسة.