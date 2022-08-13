محافظ أسيوط: توريد 170 ألفا و98 طن قمح للشون والصوامع منذ بدء الموسم

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط عصام سعد، استمرار توريد محصول القمح لشون وصوامع المحافظة، حيث بلغ اجمالى ما تم توريده حتى اليوم 170 ألفا و98 طن قمح محلى للشون والصوامع ومراكز التجميع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وذلك وفقًا للضوابط الموضوعة، مشيرا إلى متابعته المستمرة لأعمال التوريد لكافة المواقع التخزينية.





وأشار محافظ أسيوط - فى بيان اليوم السبت - إلى تقديمه لكافة سبل الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليم المزارعين مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية المعنية فى هذا الشأن لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات، موضحاً أنه تم تشكيل لجان لحصر كميات القمح التى تم توريدها حتى اليوم والمساحة المنزرعة وفقًا لكارت الفلاح والبيانات الرسمية والحصر الميدانى على أرض الواقع.

ولفت إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة للممتنعين عن توريد محصول القمح بالاضافة إلى وقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية واحتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.

وفى سياق آخر، أعلن محافظ أسيوط، تنظيم قوافل طبية علاجية استهدفت قرى بنى عدى بمنفلوط وبنى قرة بالقوصية وعواجة بديروط ضمن خطة القوافل العلاجية الشهرية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تستمر حتى 28 أغسطس الجارى بقرى 5 مراكز على مستوى المحافظة هى ديروط والقوصية ومنفلوط الفتح وأسيوط وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد محافظ أسيوط، أهمية القوافل الطبية التى تستهدف القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة لتوفير الخدمات العلاجية للأسر الأولى بالرعاية والمرضى بالقرى والتى تنفذها وزارة الصحة متمثلة فى مديرية الصحة والسكان بأسيوط وتضم مختلف التخصصات، وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادى وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان.