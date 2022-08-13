غدا.. شكرى وجبر يشهدان إطلاق أكبر برنامج لتدريب الإعلاميين الأفارقة

جدة - نرمين السيد - يشهد سامح شكرى وزير الخارجية، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدا الأحد، إطلاق أكبر برنامج لتدريب الصحفيين الأفارقة بمقر المجلس بماسبيرو، وتبدأ الدورة الأولى بتدريب عشرين إعلاميا سودانيا من مختلف وسائل الإعلام وتستمر 4 أسابيع.





وسيتم خلال الدورة عقد ورش عمل لمناقشة أهم الموضوعات الإعلامية والسياسية المطروحة على الساحة ومنها: السوشيال ميديا وتأثيرها على الإعلام، والإعلام الجديد ما له وما عليه وكيفية مكافحة الأخبار المغلوطة فى الميديا، وصياغة رؤية صحفية وإعلامية مشتركة بين القاهرة والخرطوم، والسياسة الخارجية المصرية تجاه دول حوض النيل، وأثر الثورات والحروب على حياة الشعوب، وجلسة حوارية حول مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن، والأطر الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والموارد المائية والفيضانات فى إفريقيا، ودور القوى الذكية فى العلاقات الدولية ودورها فى تحقيق الأمن القومى، والثقافة الإعلامية والرقمية وسد الفجوة الرقمية بين الأجيال.

يلتقى المتدربون خلال تلك الدورة مع عدد من الخبراء والأكاديميين والقيادات الإعلامية المصرية، ويشمل برنامج الدورة على عدد من المحاضرات والزيارات التثقيفية والترفيهية لمعالم مصر القديمة والحديثة.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز التدريب والدراسات الإعلامية انتقلت تبعيته إلى المجلس الأعلى بقرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 16-2 لسنة 2022.

ويشمل برنامج تدريب الإعلاميين الأفارقة 10 دورات تدريبية تبدأ بدورة بإعلامى دولة السودان فى الفترة من 14-8-2022 حتى 8-9-2022 وستستمر لمدة 4 أسابيع، يليها دورة الصحفيين الشبان الأفارقة ولمدة 3 أسابيع فى الفترة من 10 إلى 29-9-2022 يليها دورة الإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة الإنجليزية الدورة الأساسية وتستمر لمدة 4 أسابيع، يليها الدورة الإنجليزية المتخصصة فى إحدى مجالات تكنولوجيا الإعلام وعلوم الاتصال فى الفترة من 6 حتى 17-11-2022، يليها الدورة التدريبية الخاصة لإعلامى جنوب السودان وتستمر لمدة 4 أسابيع فى الفترة من 20 حتى 15-12-2022.

وتنطلق فعاليات الدورة التدريبية الأساسية للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالفرنسية وتستمر لمدة شهر فى الفترة من 25-12-2022 حتى 19-1-2023 يليها الدورة المتخصصة فى إحدى مجالات تكنولوجيا الإعلام والاتصال ومدتها أسبوعين فى الفترة من 22-1-2023 حتى 2-2-2023.

يلى ذلك انعقاد الدورة التدريبية للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالعربية فى الفترة من 5-2-2023 حتى 2-3-2023 لمدة شهر، يليها الدورة العربية المتخصصة والتى تستمر لمدة أسبوعين فى الفترة من 5-3 حتى 16-3-2023.

ومع انتهاء الموسم التدريبى لدورات الإعلاميين الأفارقة تنطلق فعاليات الدورة التدريبية للصحفيين الشبان الأفارقة وتستمر لمدة 3 أسابيع من 6-5 حتى 25-5-2023.