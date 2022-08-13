برتوكول تعاون بين القوات المسلحة ووزارة البترول والثروة المعدنية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 04:26 مساءً - شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم توقيع برتوكول تعاون، للاستفادة من خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث وقع على البروتوكول اللواء بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، والمهندس أحمد السعيد، المشرف العام على إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة البترول والثروة المعدنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة؛ بما يؤهل الجهاز الإداري بالدولة للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين، والتحول الرقمي الآمن وتنفيذ رؤية مصر 2030.

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية

ويهدف البروتوكول إلى تحديد أسلوب تجميع الاحتياجات الفنية من الشبكة الوطنية المُوحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تعمل بتكنولوجيا اتصالات لاسلكية مُتطورة وتوفر الخدمات المتكاملة للاتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة، بما يتماشى مع الخدمات التي يقدمها قطاع البترول والثروة المعدنية بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارىء والأزمات بالإضافة إلى العمليات والتشغيل طبقًا للمقاييس العالمية.

يأتي ذلك في إطار حرص كافة الجهات المعنية على تحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ الشبكة، وتحقيق أهدافها الرئيسية خاصة جاهزية واستعداد وسرعة استجابة أجهزة الدولة، طبقا للمعمول به عالميا ًلتوفير حياة كريمة للمواطنين.