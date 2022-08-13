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السيرة الذاتية لوزير الدولة للإنتاج الحربي محمد محمد صلاح الدين مصطفى

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 04:25 مساءً - • رتبــــــــــــــــــــة: لــــــواء

• اســــــــــــــــــــــم: محمد محمد صلاح الدين مصطفى

• تاريــــخ الميـــلاد: 6/9/1960

• تاريـــخ التخـــرج: يوليو 1983

• الحالة الاجتماعية: متزوج

• التأهيـــــــل:

• بكالوريوس هندسة يوليو 1983 (الكلية الفنية العسكرية)

• بكالوريوس العلوم العسكرية

• النوط/الوسام/الميدالية:

• ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى

• نوط الخدمة الممتازة

• ميدالية 25 يناير

• نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى

• الوظائــــــف:

• قائد ورشة لواء مظلات 1986

• قائد ورشة محطة مركبات 1998

• قائد ورشة فرعية مركبات 2000

• كبير مهندسين مجمع الصناعات الهندسية 2003

• قائد ورشة مركبات جيب 2005

• مساعد مدير المركبات للتسليح 2009

• نائب رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة 2016

• رئيس القطاعات الفنية للهيئة العربية للتصنيع

• مستشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع

• مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي

• نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي

• الدورات/المؤتمرات/المأموريات/الزيارات:

• دورة MMC بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة (3 أسبوع)

• دورة جودة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

• حضور مؤتمرات/مأموريات علمية/زيارات مصانع بالخارج لكل من (إيطاليا - أمريكا - انجلترا - ألمانيا - فرنسا - روسيا - الصين - البرازيل - النمسا - كرواتيا - الإمارات - السودان)

• تم التعيين كعضو بمجالس إدارات بعض شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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