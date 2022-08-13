السيرة الذاتية لوزير الدولة للإنتاج الحربي محمد محمد صلاح الدين مصطفى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 04:25 مساءً - • رتبــــــــــــــــــــة: لــــــواء
• اســــــــــــــــــــــم: محمد محمد صلاح الدين مصطفى
• تاريــــخ الميـــلاد: 6/9/1960
• تاريـــخ التخـــرج: يوليو 1983
• الحالة الاجتماعية: متزوج
• التأهيـــــــل:
• بكالوريوس هندسة يوليو 1983 (الكلية الفنية العسكرية)
• بكالوريوس العلوم العسكرية
• النوط/الوسام/الميدالية:
• ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى
• نوط الخدمة الممتازة
• ميدالية 25 يناير
• نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى
• الوظائــــــف:
• قائد ورشة لواء مظلات 1986
• قائد ورشة محطة مركبات 1998
• قائد ورشة فرعية مركبات 2000
• كبير مهندسين مجمع الصناعات الهندسية 2003
• قائد ورشة مركبات جيب 2005
• مساعد مدير المركبات للتسليح 2009
• نائب رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة 2016
• رئيس القطاعات الفنية للهيئة العربية للتصنيع
• مستشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع
• مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي
• نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي
• الدورات/المؤتمرات/المأموريات/الزيارات:
• دورة MMC بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة (3 أسبوع)
• دورة جودة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
• حضور مؤتمرات/مأموريات علمية/زيارات مصانع بالخارج لكل من (إيطاليا - أمريكا - انجلترا - ألمانيا - فرنسا - روسيا - الصين - البرازيل - النمسا - كرواتيا - الإمارات - السودان)
• تم التعيين كعضو بمجالس إدارات بعض شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع