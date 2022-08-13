رحلة معلم العلوم لمنصب الوزير.. من هو رضا حجازى صاحب حقيبة التعليم الجديد؟

جدة - نرمين السيد - وعبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه دعا مجلس النواب للانعقاد اليوم، لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التى تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، لتطوير الأداء الحكومى فى بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلى والخارجى، والتى تساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصرى، الذى نعمل جميعا من أجله.

وتقدم الرئيس بالشكر والتقديم لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنيا التوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة بديلا عنهم.

من هو رضا حجازى وزير التعليم الجديد؟

الدكتور رضا حجازى، هو نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، وتولى هذا المنصب خلفا للدكتور محمد عمر عام 2019.

ورضا حجازى، هو ابن محافظة الدقهلية، وولد فى مدينة المنصورة بتاريخ 14-12-1959، وتخرج فى كلية التربية جامعة المنصورة عام 1982، حاصلا على بكالوريوس علوم وتربية شعبة طبيعة وكيمياء.

وبدأ حجازى، حياته المهنية كمعلم لمادة العلوم بالمرحلة الإعدادية، بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، واستمر فى هذه المهنة خلال الفترة بين 1982 و1984، ثم أصبح مدرسا لمادة الكيمياء للمرحلة الثانوية بذات المحافظة، خلال الفترة بين 1984 إلى 1993.

وخلال فترة عمله كمعلم، حرص حجازى على استكمال دراساته العليا، فحصل على دبلوم خاص فى التربية تخصص مناهج وصحة نفسية من كلية التربية جامعة المنصورة عام 1987، ثم ماجستير مناهج وطرق تدريس علوم من ذات الكلية عام 1993، بعدها حصل على درجة الدكتوراه فى مناهج وطرق التدريس عام 1993.

وبعد حصوله على درجة الماجستير، انتقل حجازى للعمل بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى خلال الفترة بين 1994 إلى 2016، وبدأ العمل بالمركز كمدرس مساعد، وتدرج حتى صار أستاذ دكتور مناهج وطرق تدريس، ومن ثم أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز.

وفى عام 2015، انتقل حجازى لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وشغل منصب رئيس قطاع التعليم العام حتى عام خروجه إلى المعاش 2019، بعدها كلفه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليكون نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين حتى إعلان اسمه اليوم السبت، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفنى.

ومن بين الوظائف التى شغلها حجازى أيضا: نائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين عام 2015، نائب رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار عام 2014، مدير المركز الإقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان عام 2012، رئيس وحدة التخطيط بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات من 2011 إلى 2014، ورئيس وحدة إنتاج المواد التدريبية بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات من 1999 إلى 2006.

كذلك شغل حجازى منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو عام 2016، ومنصب رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر عام 2017.

رضا حجازى والثانوية العامة

وفيما يتعلق بالشهادة الثانوية العامة، فكان حجازى، من بين المشاركين فى إدارة ملف الامتحانات، وكان على رأس اللجنة التى تولت وضع نظام "البوكليت" بعد أحداث تسريب الامتحانات عام 2016، الأمر الذى ساهم فى تقليل الغش ومنع التسريب، كما تولى منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة عامى 2017 و2018، وكان نائبا لرئيس عام الامتحانات من العام 2020 حتى 2022.

رضا حجازى وملف المعلمين

ومع توليه منصب نائب الوزير لشؤون المعلمين، حصر حجازى، مشكلات المعلمين ووضع خطة للترقى الوظيفة، وأخرى لحصر العجز والزيادة بأعداد المعلمين، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، والتى بدأت الموجة الأولى منها بإعلان مسابقة الـ30 ألف معلم شهر يوليو الماضى.

وينتظر حجازى، العديد من الملفات المهمة، أبرزها استكمال نظام التعليم الجديد، وإعادة تقييم نظام الثانوية العامة المعدل، ويأمل الكثيرين فى أن تنقله بين دورب وزارة التربية والتعليم وتدرجه من معلم حتى نائبا لوزير التعليم، منحه الخبرة والمعرفة بمشكلات التعليم المصرى على أرض الواقع، الأمر الذى يساهم فى وضع حلول منطقية وفاعلة تقود التعليم فى مصر إلى مراتب متقدمة.